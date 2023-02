Fast 200.000 Schokoeier gestohlen: Mann verübt dreisten Diebstahl

Ein Brite wurde wegen Diebstahls von fast 200.000 Schokoeiern im Wert von 45.062 Euro verurteilt, was die britische Polizei „eggstravaganter Diebstahl“ nannte.

Joby Poole, 32, bekannte sich am Dienstag vor Gericht wegen Sachbeschädigung und Diebstahls schuldig, teilte die Polizei von West Mercia mit.

Laut Polizeiberichten wurden am Samstag fast 200.000 Creme Eggs des Herstellers Cadburry – das legendäre britische Schokoei mit weiß-gelbem, weichem Fondant – aus einem Industriegebiet in Telford, Westengland, gestohlen.

Die Schokoeier seien gefunden worden, als Poole am Samstag, dem 11. Februar, von der Polizei auf der Autobahn angehalten wurde, teilte die Polizei mit. Dem Strafgericht in Kidderminster wurde am Dienstag mitgeteilt, dass Poole mit einem Metallschleifer in eine industrielle Anlage eingebrochen sei, bevor er sich mit den gestohlenen Schokoladen davongemacht habe, berichten britische Medien.

Der Staatsanwalt Owen Beale sagte: „Dies war eindeutig kein spontanes Vergehen, wenn ich es so ausdrücken darf, denn er hat einen Metallschleifer mitgenommen und er muss gewusst haben, dass die Schokoeier dort waren.

➤ Es steckt offensichtlich eine sehr gute Planung dahinter.“

Der Anwalt von Poole, John McMillan, sagte dem Gericht: „Er hielt das Fahrzeug an, als er bemerkte, dass er verfolgt wurde. Er erkannte, dass das Spiel vorbei war und dass die Polizei hinter ihm fuhr“. Der Anwalt fügte hinzu: „Er leistete keinen Widerstand und wurde festgenommen.“