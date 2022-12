Produktrückruf: Spinat löst bei Kunden Halluzinationen aus

Nachdem Kunden Babyspinat aus einer Packung konsumiert hatten, sahen rund 50 Personen unterschiedliche Dinge, die nicht da waren.

Zahlreiche Patienten meldeten Halluzinationen, wo sie Sachen sahen, die gar nicht da waren. “Sie können aber nicht mehr genau sagen, was passiert ist”, sagt der australische Arzt Darren Roberts, Leiter des Giftinformationszentrums in New South Wales (NSW).

Neun Patienten mussten in den letzten Stunden in unterschiedlichen Gesundheitszentren behandelt werden, nachdem sie “Vergiftungssymptome” aufgewiesen hatten. Weitere 40 Personen meldeten sich mit ähnlichen Symptomen – sie alle hatten zuvor Spinat der Supermarktkette Costco verzehrt.

Nun warnt die australische Gesundheitsbehörde vor “schwerwiegenden”Folgen – darunter Verwirrung, Herzrasen, Delirium, Fieber und Eintrübung des Sichtfeldes – die der Verzehr des wahrscheinlich verunreinigten Gemüses hervorgerufen hat.

Produktrückruf

“Wir vermuten, dass der Spinat, der auf einer Farm in Victoria angebaut und an Geschäfte in NSW geliefert wurde, mit einem Unkraut kontaminiert wurde, das bei Verzehr gesundheitliche Folgen haben kann”, erklärt das Unternehmen Riviera Farms. Der Supermarkt hat das Produkt sofort zurückgerufen.

Die australischen Gesundheitsbehörden spekulieren, dass die Symptome durch einen chemischen Stoff verursacht wurden. “Es werden im Moment bei den betroffenen Personen viele Tests durchgeführt. Basierend auf dem, was wir bereits im Blut und Urin der Patienten und Patientinnen erkennen, sind wir ziemlich sicher, dass es sich um eine Chemikalie handelt.”