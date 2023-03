FPÖ fordert Landesgesetze gegen Kinderbuchlesungen von Dragqueens

FPÖ-Chef Dominik Nepp fordert einen Sonderlandtag aufgrund geplanter Dragqueen-Veranstaltungen für Kinder. Wenn das Landesgesetze geändert werden sollte, sind Kinderbuchlesungen von Dragqueens in Österreich illegal.

Dominik Nepp (FPÖ) bezeichnet Kinderbuchlesungen, von Dragqueens speziell für Kinder, als „Transgender-Irrsinn“. Dabei lesen, meist Männer, Kindern Bilderbücher in einem Showoutfit vor. Solche Veranstaltungen fanden erstmals in den USA statt und werden in Europa immer populärer.

April 2022

Eine geplante Veranstaltung für Kinder ab fünf Jahren im April hat für Aufregung gesorgt. Nepp hat daraufhin die Stadtregierung aufgefordert, derartige Veranstaltungen zu verbieten. Die FPÖ führte die Beantragung einer Sondersitzung unter dem Thema „Jugendschutz darf nicht durch Förderungen der Stadt Wien ausgehebelt werden“ durch.

Der Verein Bündnis Kinderschutz, unter der Obmannschaft von Roberto Darti, sagt dazu: „Wir, der Verein Bündnis Kinderschutz Österreich, steht absolut hinter der Forderung der FPÖ. Wir sind für die sofortige Abschaffung dieser Kinderbuch-Lesungen und für die Einstellung von diesem verstörenden transgener Wahnsinn, der auf unsere Kinder ausgeübt wird. Wir stehen noch für die wirklichen Werte der Kinder und deren Zukunft. Wir fordern von der Politik, dass sie die Energie und die Gelder, die sie für die derzeitige massive transgener Propaganda aufwenden, in einen aktiven funktionierenden Kinderschutz investiert! Wir erinnern daran, dass Österreich in Europa die schlechtesten Gesetze hat, wenn es um Kinderschutz geht! Zahlreiche Gesetzeslücken müssen geschlossen werden, um den Kampf gegen Pädophilie endlich zu starten. Dies ist eine ganz klar geplante Früh-Sexualisierung unserer Kinder. Die Hemmschwelle wird hier enorm herabgesetzt und so wird das für Pädophile und Kinderschänder ein erneuter Vorteil.“

Gesetze ändern durch Sonderlandtag

Die FPÖ möchte die Einführung eines Verbots von Drag-Queen-Shows für Kinder als Maßnahme des Kinder- und Jugendschutzes fordern. Einige US-Bundesstaaten wie Tennessee haben schon so eine Schutzmaßnahme umgesetzt. In Wien sollte so ein Dekret ebenfalls erlassen werden, so Nepp. Ein Termin für den Sonderlandtag steht noch nicht fest.

Dragqueens und Dragkings

Die Veranstalter von Drag Storytime Lesungen für Kinder haben dem Online-Portal „Buzzfeed“ versichert, dass es keinen Grund zur Panik gibt. Es sei bedauerlich, dass die Queer-Gemeinschaft und ihre künstlerischen Ausdrucksformen im Jahr 2023 so oft missverstanden und als Tabu bezeichnet werden, obwohl Drag historisch gesehen in allen Kunstformen auf der ganzen Welt präsent ist.

Auch der Fasching in Österreich habe schon immer die Fantasie von Kindern angeregt, insbesondere von denen, die mit Geschlechterfluidität spielen. Die Veranstalter von Drag Storytime Lesungen wollen Kindern die Möglichkeit gegeben, verschiedene Vorbilder zu treffen und Spaß beim Tanzen und Singen zu haben.