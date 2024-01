Polizei ermittelt: MC Stojan soll in Bar verprügelt worden sein!

Der serbische Rapper MC Stojan wurde in einer Bar in Sopot verletzt. Während er behauptet, angegriffen worden zu sein, widerspricht der Barbesitzer vehement und betont, dass es keine Gewalt gab. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar.

In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages wurde der bekannte serbische Rapper MC Stojan in einer Bar in Sopot verletzt. Laut Stojan wurde er angegriffen und geschlagen, doch der Barbesitzer widerspricht dieser Darstellung.

„Das ist meine Bar, mein Sohn blieb dort an diesem Abend. Alle waren betrunken, sie saßen dort und alle waren betrunken. Ich habe nicht darauf geachtet, ich wusste nicht einmal, dass er dort war“, erklärte der Barbesitzer. Er betonte, dass es keine Gewalt und keine Schlägerei gab. „Niemand hat hier jemanden geschlagen, glauben Sie mir.“

Laut dem Barbesitzer verließen die Gäste das Lokal um Mitternacht, während Stojan erst gegen 4 oder halb fünf Uhr morgens in die Klinik ging. „Ich habe keine Ahnung, was dieser MC Stojan gesagt hat, ich kenne ihn nicht, ich höre diese Musik nicht“, fügte er hinzu.

Der Sohn des Barbesitzers, der an dem Abend in der Bar war, scheint eine Schlüsselrolle in der Geschichte zu spielen. Er war es, der den Gästen sagte, sie sollten gehen, weil es nach Mitternacht war. Stojan hat später mit ihm gesprochen und gesagt, dass er sich entschuldigen werde.

Ermittlungen laufen noch

„MC Stojan ist nicht aggressiv. Sie sagen, er war noch ein paar Mal da, aber ich war nie in der Bar, als er dort war. Ich sah, als er hereinkam, dass er alle mit Getränken versorgte“, erzählte der Barbesitzer. Die Polizei hat bisher nur eine Aussage von seinem Sohn genommen, nicht von ihm, weil er nicht vor Ort war.

Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar und die Polizei ermittelt weiter.