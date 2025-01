Polizei sucht bewaffneten Einbrecher – Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei Salzburg ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf, während sie nach dem 58-jährigen Markus P. fahndet, der im Verdacht steht, eine Serie von Einbruchsdiebstählen begangen zu haben.

Kriminelle Serie bekannt seit Juni 2024

Die Serie der Einbrüche nahm ihren Anfang am 4. Juni 2024 in Wagrain (Bezirk St. Johann im Pongau). Von dort zog der Täter seine Spur durch Salzburg Stadt und weiter zu verschiedenen Orten im Bezirk Salzburg-Umgebung, darunter Kuchl, Seekirchen, Köstendorf und Straßwalchen. Auch Oberösterreich blieb nicht unbetroffen: Dort wurden Attnang-Puchheim, Seewalchen (jeweils Bezirk Vöcklabruck) und Weng (Bezirk Braunau) heimgesucht.

Auffälliger Vorfall in Niederösterreich

In Langenrohr (Bezirk Tulln), Niederösterreich, soll Markus P. im vergangenen Jahr am 22. Juni in ein Vereinslokal und das Gemeindeamt eingebrochen sein, wobei Tresore und Kästen aufgebrochen und Bargeld entwendet wurden. Bei einem Einbruch in einen Kindergarten verließ der Verdächtige jedoch ohne Beute den Tatort.

Der österreichische Staatsbürger Markus P., der keinen festen Wohnsitz in Österreich hat, könnte sich im Raum Salzburg aufhalten und möglicherweise eine gestohlene Schusswaffe bei sich tragen. Die geschätzten Sachschäden summieren sich auf etwa 112.000 Euro. Eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten liegt bereits vor.

Die Polizei bittet um Hinweise zu Markus P.s Aufenthaltsort. Informationen können der Polizeiinspektion Tulln unter der Telefonnummer 059133-3280 gemeldet werden. Hinweise werden vertraulich behandelt. Da der Verdächtige bewaffnet sein könnte, warnt die Polizei davor, Markus P. selbst anzusprechen oder festzuhalten. Im Verdachtsfall soll umgehend der Polizeinotruf 133 gewählt werden.