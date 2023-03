Pop-Stars ungeschminkt: Erkennt ihr sie ohne Make-up?

Auf Instagram sehen viele Sängerinnen perfekt aus, aber das liegt oft an der Bearbeitung ihrer Fotos. Die Frauen tragen auch viel Make-up, um auf der Bühne gut auszusehen. In Wahrheit sehen sie jedoch anders aus.



Auf den sozialen Medien zeigen Sängerinnen ein perfektes Aussehen mit schönem Gesicht und gestyltem Haar. Sie werden oft auch bearbeitet, um Falten und Cellulite zu entfernen. Aber trotzdem sind sie auch nur Menschen und haben auch schlechte Tage wie alle anderen.

Die Sängerin Jelena Karleusa zeigt kein Problem damit, ihr ungeschminktes Gesicht zu zeigen. Sie postet oft Bilder ohne Make-up auf ihrem Profil und es ist offensichtlich, dass sie viel Wert auf ihre Hautpflege legt. In der Öffentlichkeit zeigt sie sich auch gerne in entspannter Kleidung. Trotzdem bevorzugt sie auf Social Media immer noch gestylte Fotos.

Die Sängerin Severina Vuckovic sieht mit 50 Jahren viel jünger aus und es ist bekannt, dass sie viel Wert auf ihr Aussehen legt. Im Sommer hat sie Urlaubsfotos geteilt und ihr wahres Gesicht gezeigt.

Die Sängerin Lepa Brena hat nie versucht, ihr Aussehen zu verstecken und zeigt sich oft ohne Make-up in einem entspannten Look.

Die Sängerin Natasa Bekvalac sieht immer in Top-Form aus, aber in ihrer Freizeit bevorzugt sie einen entspannten Look ohne Make-up. Auf Instagram begrüßt sie oft ihre Follower in diesem natürlichen Look und erhält dafür viele Komplimente.

Die Sängerin Emina Jahovic liebt Make-up, aber trägt es privat nicht jeden Tag. Auf Instagram teilt sie oft Fotos aus dem Fitnessstudio und zeigt ihr natürliches Aussehen. Trotzdem sieht sie immer gepflegt aus und ihr Gesicht glänzt, so dass sie fast gleich aussieht, mit und ohne Make-up.

Die Sängerin Milica Pavlovic hat sich seit ihrem Beginn in der Musikbranche kaum verändert. Jedoch sieht sie ohne Make-up sehr anders aus als wenn sie vollständig gestylt auftritt. Auf Veranstaltungen und Auftritten trägt sie viel Make-up und sieht dadurch anders aus.

Die Sängerin Teodora Dzehverovic meidet Fotoreporter, wenn sie sich in ihrem natürlichen Look befindet und wird sogar wütend auf sie, wenn sie sie fotografieren wollen. Sie mag es nicht, ihr Gesicht ohne Make-up zu zeigen und postet auf Instagram nie natürliche Fotos, sondern immer bearbeitete Fotos mit Effekten.