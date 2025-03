Porno-Star Lily Phillips macht Altersheim unsicher (VIDEO)

Lily Phillips sorgt erneut für Schlagzeilen: Die 25-Jährige erfüllte ihr Versprechen und besuchte einen 82-jährigen Fan im Pflegeheim.

Lily Phillips, eine bekannte 25-jährige Persönlichkeit aus der Erwachsenenfilmbranche, hat erneut Aufmerksamkeit erregt, indem sie ihr ungewöhnliches Versprechen einlöste: Sie wollte mit einem möglichst alten Mann schlafen. Bereits im Februar hatte sie angekündigt, ihren ältesten Fan zu finden und ihn zu besuchen. Um dieses Vorhaben umzusetzen, reiste sie auf einen anderen Kontinent und meldete sich in einem Pflegeheim an. Für Kenner ihrer Karriere war klar, dass es bei diesem Treffen um mehr als nur eine nette Unterhaltung gehen würde.

Über Facebook erhielt Phillips schließlich eine Nachricht von Steve, einem 82-jährigen Bewohner eines Pflegeheims in den Vereinigten Staaten. Er lud die Britin ein, ihn zu besuchen, und Phillips zögerte nicht, von London in die USA zu reisen. Bei ihrer Ankunft bei Steve verlor sie keine Zeit und sorgte dafür, dass auch zwei Freunde des Seniors an dem Treffen teilnahmen.

Auf TikTok präsentierte das OnlyFans-Model die drei Heimbewohner ihren Fans und gab Steve einen Kuss auf den Mund, den er offensichtlich genoss. Auf ihrem „X“-Profil veröffentlichte sie ein weiteres Video, das noch freizügiger war. „Wie versprochen habe ich meinen ältesten Fan in einem Pflegeheim besucht und mich gut um ihn und seine Freunde gekümmert 😏“, schrieb Phillips stolz zu einem Selfie mit Steve. In einem weiteren Beitrag deutete sie an, den Männern „einen Herzinfarkt“ zu verpassen.

Fake-Schwangerschaft

Diese Aktion zeigt, dass Lily Phillips ihre Versprechen hält, auch wenn sie außergewöhnlich sind. Es bleibt spannend, wie sie diesen Besuch in den USA noch übertreffen will. Zudem schuldet sie ihren Fans noch die Aufklärung ihrer im Februar für Aufsehen sorgenden Fake-Schwangerschaft.