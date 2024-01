Porsche & SUV verursachen Crash – Mehrere Schwerverletzte

Ein verheerender Verkehrsunfall erschütterte am späten Montagabend das Wiener Stadtviertel Brigittenau. Ein alkoholisierter 53-jähriger Porsche-Fahrer kollidierte heftig mit einem Toyota, wobei mehrere Personen schwer verletzt wurden.

Die Unfallstelle, die sich gegen 22.20 Uhr an der Einmündung von Heiligenstädter Brücke in die Brigittenauer Lände ereignete, war gezeichnet von den Spuren des Zusammenpralls. Ein grauer Porsche Panamera und ein weißer Toyota Yaris Cross, die nebeneinander in die Straße einbogen, waren die Hauptakteure dieses tragischen Zwischenfalls.

Nach Zeugenaussagen soll der Porsche-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen plötzlich stark beschleunigt haben und dabei den Toyota touchiert haben. Die Kollision führte dazu, dass der Luxus-Sportwagen gegen einen Lichtmast am Fahrbahnteiler prallte. Der Fahrer und seine 55-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, während eine 54-jährige Mitfahrerin schwer verletzt wurde.

durch Aufprall geschleudert

Der Toyota, in dem sich ein Ehepaar befand, wurde durch den Aufprall über den Fahrbahnteiler, die Gegenfahrbahn geschleudert und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. Der 69-jährige Fahrer und seine 63-jährige Frau zogen sich schwere Verletzungen zu. Der Mann befindet sich derzeit in kritischem Zustand.

Einsatzkräfte schnell im Einsatz

Die Berufsfeuerwehr Wien war schnell vor Ort und musste den eingeklemmten Mann mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Wrack befreien. Mehrere Teams der Berufsrettung Wien waren im Einsatz, um die notfallmedizinische Versorgung der Unfallbeteiligten sicherzustellen, wie Corina Had, Sprecherin der Berufsrettung, bestätigte. Nach ihrer Erstversorgung wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Das Verkehrsunfallkommando war rasch zur Stelle und leitete sofort Erhebungen zum genauen Unfallhergang ein. Bei dem Porsche-Fahrer wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Laut vorliegenden Informationen ergab ein Alkoholtest knapp unter 0,8 Promille. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts der mehrfachen fahrlässigen Körperverletzung und seiner Alkoholisierung verantworten.

Die Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten führten zu erheblichen Verkehrsstörungen. Es mussten Verkehrssperren eingerichtet und Umleitungen vorgenommen werden. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer um Geduld und Verständnis.