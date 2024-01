Bosnier bedroht Wiener Familie mit Pistole (VIDEO)

Ein junger Mann, der beinahe mit einer Familie in ihrem Tesla kollidierte, bedrohte diese anschließend mit einer Pistole. Der 19-Jährige hat sich nun der Polizei gestellt. Seine Mutter begleitete ihn zur Polizeistation und konnte ihn dazu überreden, sich den Behörden zu stellen.

Am 3. Jänner fuhr Thomas K. mit seinen beiden 13-jährigen Kindern und seiner 73-jährigen Mutter in Hernals in eine Kreuzung ein. Trotz vorsichtiger Fahrweise verfehlte er nur knapp einen jungen Mann auf einem E-Scooter, der entgegen der Fahrtrichtung aus einer Einbahnstraße kam. Der junge Mann reagierte auf die beinahe Kollision mit Wut und Bedrohung. Er rannte zum Tesla, beschimpfte die Insassen und zog eine Pistole.

Die Kamera des Tesla, die sogenannte Dashcam, hat den Vorfall aufgezeichnet. Dieses Video wurde von Thomas K. an die Medien weitergegeben und führte zu einer öffentlichen Fahndung nach dem E-Scooter-Fahrer. Die Mutter des 19-Jährigen, eine in Hernals lebende Bosnierin, überzeugte schließlich ihren Sohn, sich der Polizei zu stellen.

Waffe gestohlen

Mit Unterstützung seiner Mutter begab sich der junge Mann zur nächsten Polizeidienststelle und gab zu, der gesuchte E-Scooter-Fahrer zu sein. Er erklärte, dass er die Waffe, eine Softgun, zu Silvester gekauft hatte. Nach dem Vorfall, den er bedauerte, sei ihm die Waffe jedoch gestohlen worden.

Die Polizei hat den jungen Mann wegen gefährlicher Drohung angezeigt. Seine Aussagen, insbesondere die Behauptung, dass ihm die Softgun gestohlen wurde, müssen noch überprüft werden. Es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen der Vorfall für den jungen Mann haben wird. Aber eines ist sicher: Dieser Fall zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, sich im Straßenverkehr rücksichtsvoll und verantwortungsbewusst zu verhalten.