Powerfrau aus Bosnien-Herzegowina singt auf 4 Sprachen

Jelena Lejić wurde 1994 in Derventa, Bosnien-Herzegowina geboren. Mit 17 Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Absdorf in Niederösterreich um, wo sie Gymnasium abgeschlossen hat. Danach inskribierte sie Transkulturelle Kommunikation an der Universität Wien. Musik stellt für sie eine dauernde, unerschöpfbare Energiequelle dar. Sie singt auf Serbisch, Spanisch, Englisch und Türkisch.

KOSMO: Woher stammt deine Liebe zur Musik?

Jelena Lejić: Die Liebe zur Musik habe ich von jeher, seit dem Tag meiner Geburt. Das ist ein Geschenk, das ich mit der Geburt bekommen habe und das mir im Leben eine große Hilfe war. Ich höre besonders gerne, wenn meine Mutter über das kleine Mädchen von 4 – 5 Jahren erzählt, das die Fernbedienung oder eine Deoflasche als Mikrophon nimmt, auf die Möbel klettert und aus voller Kehle singt und tanzt. Wahrscheinlich unterscheide ich mich darin nicht von anderen Kindern, denn das gehört fast immer zum Aufwachsen. Aber ich muss zugeben, dass es heute noch nicht sehr anders aussieht, weil ich mich manchmal gerne beim Karaoke entspanne, was bisweilen auch im beliebten sozialen Netzwerk „Instagram“ landet.

Was bedeutet die Musik für dich?

Die Musik ist für mich eine Energiequelle, die nie versiegt. In verschiedenen Momenten findet jeder Mensch Glück, Trost, Unterhaltung, Genuss usw. in der Musik. Wenn wir glücklich sind, gefällt uns jedes fröhliche Lied, denn es steigert unser Glücksgefühl, und wenn wir traurig sind, gefällt uns jedes traurige Lied, denn es „teilt“ unseren Schmerz. Ich glaube, dass es in diesen Momenten keinen Unterschied zwischen denen gibt, die keine besondere Gabe oder kein Talent zum Spielen oder Singen haben, und denen, die eine angeborene Musikalität besitzen oder aktiv Musik machen, sei es als Amateure oder beruflich. Die Musik ist der stärkste Zweig der Kunst und eine ganz wesentliche Sache, die mich immer „aufrichten“ kann… Es gibt keine Situation, in der mir Musik nicht gut tut, aber das Genre hängt natürlich von meiner momentanen Stimmung ab. Ich glaube, dass die Musik eine Kunst ist, die schon immer bestanden hat und die es immer geben wird, denn wir fühlen, verstehen, lieben und singen sie und bewundern die Kreativität ihrer Texte und Melodien.

Welche Art von Musik singst du und welche würdest du nicht einmal im Traum singen?

Ich singe gerne in mehreren Sprachen (Serbisch, Spanisch, Englisch und Türkisch) und in verschiedenen Genres: Ethno, Pop, Volksmusik, aber Unterhaltungsmusik bzw. Popmusik liegt mir am meisten, so wie auch Pop-Folk-Lieder, denn ich finde, dass die meiner Sensibilität und meinem musikalischen Stil am besten entsprechen. Vor allem Balladen überwiegen, denn sie sind voller Emotionen und haben tiefgehende Texte. Allerdings muss ich zugeben, dass sich manchmal, wenn ich besonders guter Laune bin und mich gehen lasse, auch das eine oder andere kommerzielle Lied in mein Repertoire schleicht. Was ich niemals singen würde, sind Rock, Metal und Ähnliches, denn die passen nicht zu mir und darin finde ich mich nicht wieder, obwohl ich manchmal gerne alte Ex-Yu-Songs höre.

Welcher Typ Sängerin bist du?

Ich bin definitiv der Typ Sängerin, der gute und hochwertige Musik schätzt und mag und sich bemüht, die auch zu singen. Natürlich höre ich alles, was meine Generation so hört und was heute im Trend liegt, wenn man in Clubs und Cafés geht. Aber die Musik, die die Stars unseres Bühnenhimmels pflegen, so wie Marija Šerifović, Jelena Tomašević, Aleksandra Radović, Joksim, Saša Kovačević etc., die liebe ich besonders und höre sie auch privat. Diese Lieder sind meistens auch Teil meines Repertoires.

Siehst du dich in einer Band oder bist du eher für eine Solo-Karriere?

Rein hypothetisch kann mir beides vorstellen. Natürlich würde es von den Umständen abhängen, für welche der beiden Optionen ich mich entscheiden würde. Ich hatte mehrere Angebote und die Möglichkeit, mit Begleitmusikern als Leadsängerin zu singen, und ich glaube, dass das zu Beginn einer Karriere eine gute Option ist, um Praxis und Erfahrung zu gewinnen usw. Aber wenn der Weg dann auf die andere Seite, also in die Selbständigkeit führt, warum nicht?

Hast du schon einen Song aufgenommen?

Bisher habe ich kein Lied aufgenommen. Nicht, weil ich keine Möglichkeit gehabt hätte – ich hätte das schon tun können, aber ich habe mir niemals wirklich Gedanken darüber gemacht. Vielleicht war mein Wunsch, das zu tun, einfach nicht stark genug, oder ich habe gedacht, das wäre nicht nötig, ich könnte auf andere Weise bekannt werden, oder ich war einfach zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, z.B. mit dem Studium, der Urlaubsplanung und dem Reisen. Aber wenn ich mich in der näheren oder ferneren Zukunft zu diesem Schritt entschließe, dann wird das aus meinem eigenen Wunsch und zur meiner persönlichen Zufriedenheit geschehen.

Schreibst du auch Lieder oder ist das nicht dein Ding?

Früher habe ich das getan, vor allem in der Mittelschule. Manchmal habe ich plötzlich eine Inspiration, spontan fällt mir ein Text ein und ich schreibe ihn auf. Später lese ich ihn meinen Freunden oder Mitbewohnern vor… Heute kommt das seltener vor, denn ich bin der Meinung, dass es viele schöne und unendlich interessante Texte gibt und dass ich daher nichts „Neues“ erfinden muss. Aber auch wenn ich derzeit nicht diese Affinität habe, ist es nicht ausgeschlossen, dass ich in der Zukunft den Text zu einem Lied schreiben werde.

Hast du für die Zukunft irgendwelche musikalischen Pläne?

Das ist heute eine sehr schwere Entscheidung, denn die Streaming-Plattformen vernichten systematisch die Möglichkeit, dass Musiker von der Musik leben können. Außerdem ist das heutige Verständnis von Musik etwas, das mich abstößt, denn es herrschen verschiedene Stereotypen, gegen die man nur schwer ankommt. D.h. da muss nicht nur eine starke Liebe zur Musik sein, um sich für diesen (sehr steinigen) Lebensweg zu entscheiden, sondern auch eine Unterwerfung unter den Trend, der beim Mehrheitspublikum Erfolg bringt. Im Moment ist meine Priorität, mein Studium abzuschließen und ein Hochschuldiplom zu erwerben, um eines Tages auf eigenen Füßen zu stehen. Ich glaube, dass mein Weg und das, was wir gerne Schicksal nennen, nicht an mir vorbeigehen werden. Und wenn es mir bestimmt ist, mich damit zu beschäftigen, dann wird das auch passieren. Viele Menschen aus dem engeren und weiteren Kreis meiner Familie und Freunde drängen mich, mich zu irgendeinem Wettbewerb anzumelden, was auch nicht ausgeschlossen ist. Aber alle Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen, ist manchmal nicht leicht. Was mich besonders freut, ist, wenn ich sehe, dass mein Gesang oder meine Liebe zur Musik einen positiven Einfluss auf Menschen haben und wenn ich positive Kommentare darüber erhalte. Mir ist wichtig, dass die Menschen das spüren und mögen.