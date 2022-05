Preisexplosion: An diesen Tagen könnt ihr im Supermarkt am meisten sparen

Obwohl die Preise steigen gibt es ein paar gute Tipps und Tricks wie ihr trotzdem sparen könnt.

Nach Hofer zogen auch die Rewe-Supermärkte nach, davon sind Bipa, Penny, Billa, Billa Plus und Adeg betroffen. Als Grund nennt man die Teuerungen im Energie- und Rohstoffmarkt, Ukrainekrieg und Pandemie. Außerdem gibt es immer wieder unterbrochene Lieferketten, Produktionsausfälle, Rohstoffmangel und hohe Strompreise, die dazu führen, dass einige Produkte nicht nur teuer werden, sondern auch nicht lagernd sind.

Supermärkte bieten Rabattaktionen

Dennoch gibt es ein paar Tricks, um in der aktuellen Situation zu sparen. An bestimmten Wochentagen sind einige Produkte im Supermarkt nämlich günstiger. Am besten geht das am Wochenende und am Montag. Viele Einzelhändler locken an diesen Tagen mit günstigen Aktionspreisen.

Hofer bietet montags, mittwochs, freitags und samstags gute Aktionsangebote. Lidl setzt ebenfalls auf den Freitag und und Samstag. In regelmäßigen Abständen gibt es auch bei REWE Aktionen mit Aktionspickerl in Billa und Billa Plus.

Quelle: Faktastisch-Artikel