Preisexplosion bei Penny: Diese Produkte werden um 94 Prozent teurer

Penny passt in Deutschland die Preise für einige Lebensmittel an, um so die ‚versteckten Kosten‘ für Umwelt- und Gesundheitsschäden zu berücksichtigen. Dieser hat Auswirkungen folgende Produkte.

Die Supermarktkette Penny zieht in Deutschland die sogenannten „versteckten Kosten“ zur Verantwortung. Betroffen sind insbesondere tierische Produkte wie Fleisch und Käse, deren Preise in Anbetracht der Umwelt- und Gesundheitsschäden angehoben werden.

Die Entscheidung zur Preisanpassung ist eine mutige Reaktion auf die Tatsache, dass bei vielen Lebensmitteln die Umwelt- und Gesundheitsschäden nicht im Preis berücksichtigt werden. „Wir sehen, dass viele unserer Kundinnen und Kunden unter den unverändert hohen Lebensmittelpreisen leiden. Dennoch müssen wir uns der unbequemen Botschaft stellen, dass die Preise unserer Lebensmittel, die entlang der Lieferkette anfallen, die Umweltfolgekosten nicht widerspiegeln“, betont Penny-Manager Stefan Görgens.

Produkte um 94 Prozent teurer

Frankfurter Würstchen kosten statt bisher 3,19 Euro jetzt 6,01 Euro, was eine Preissteigerung von fast 94 Prozent bedeutet. Der Preis für Mozzarella steigt von 89 Cent auf 1,55 Euro, während 300 Gramm Maasdamer-Käse von 2,49 Euro auf 4,84 Euro ansteigen.

Die Preiserhöhungen basieren auf Berechnungen, die die Emissionen und Umweltbelastung durch Futterproduktion und Pestizide berücksichtigen.

Von den neun Produkten, deren Preise für eine Woche erhöht werden, steigt nicht jedes beeindruckend an. Das vegane Schnitzel bleibt zum Beispiel fast unverändert im Preis. „Bei der Herstellung von veganen Lebensmitteln fallen deutlich weniger Umweltbelastungen an,“ erklären Wissenschaftler, die das Projekt begleiten.

Die durch die Preiserhöhungen entstehenden Mehreinnahmen fließen in ein Klimaschutzprojekt und unterstützen damit den Erhalt familiengeführter Bauernhöfe im Alpenraum. Mit dieser Aktionswoche möchte Penny ein Zeichen setzen und bewusst auf das Thema Umweltkosten in der Lebensmittelproduktion aufmerksam machen.