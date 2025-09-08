Preisschock bei Winterreifen: Warum Sie jetzt zuschlagen sollten

Winterreifen werden zum Luxusgut: Die Preise steigen dramatisch, während die Verfügbarkeit sinkt. Wer jetzt nicht handelt, zahlt später deutlich mehr.

Die Preise für Winterreifen erreichen in diesem Jahr ein Rekordniveau. Verbraucher sollten ihre Anschaffung nicht aufschieben, da sowohl weitere Preissteigerungen als auch Verfügbarkeitsprobleme drohen. Auch die Experten von CHIP empfehlen seit mehreren Wochen den zeitigen Kauf, solange die Preise noch vergleichsweise moderat sind. In unserem ausführlichen Beitrag finden Sie nicht nur eine klare Kaufempfehlung zum Testsieger, sondern auch Informationen zur Aktualität der angebotenen Ware.

Seit 2020 haben sich die Reifenpreise laut t-online.de um bis zu 65 Prozent verteuert. Diese drastische Entwicklung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen: Die Corona-Pandemie, der Konflikt in der Ukraine sowie die gegen Russland verhängten Sanktionen haben zu einem massiven Anstieg der Energie- und Transportkosten geführt. Besonders betroffen sind wichtige Grundmaterialien wie Naturkautschuk, Stahl und Aluminium.

⇢ Öffi-Tickets steigen – aber neue Rabatte für drei Gruppen verfügbar!



Preistreibende Faktoren

Eine neue EU-Regelung verschärft die Lage bereits seit Oktober 2024: Bei winterlichen Straßenverhältnissen sind ausschließlich Winter- oder Ganzjahresreifen mit dem Alpine-Symbol (Berg mit Schneeflocke) zulässig. Reifen mit reiner M+S-Kennzeichnung verlieren ihre Gültigkeit, was zu einer erhöhten Nachfrage und zusätzlichen Lieferengpässen führt.

Der ADAC (deutscher Automobilclub) verfolgt diese Entwicklung mit Aufmerksamkeit: Im laufenden Jahr verzeichneten Sommerreifen bereits einen durchschnittlichen Preisanstieg von fünf Prozent, während Winterreifen sogar um sechs Prozent teurer wurden. Besonders Premium-Modelle sind von den aktuellen Preissteigerungen betroffen. Marktbeobachter prognostizieren für 2025 weitere Preissteigerungen von bis zu 20 Prozent, wobei Premium-Marken besonders betroffen sein dürften.

Lieferengpässe drohen

Wer aktuell neue Reifen benötigt, sollte sich gründlich über Testergebnisse informieren. Der ADAC bietet hierzu verlässliche Daten. Eine übersichtliche Zusammenfassung der neuesten ADAC-Winterreifentests mit Testsieger und Preisempfehlung haben wir in einem separaten Artikel für Sie aufbereitet.

Zunehmend problematisch gestaltet sich auch die Liefersituation. Händler agieren vorsichtiger bei der Bestellung und reduzieren ihre Lagerbestände. Kunden, die kurzfristig Reifen benötigen, müssen daher mit längeren Lieferzeiten rechnen.

Fachleute raten dazu, den Kauf nicht bis zum ersten Kälteeinbruch aufzuschieben, sondern rechtzeitig zu handeln.