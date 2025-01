Rache für Vergewaltigung: Teenie-Schwestern zünden Vater mit Benzin an!

In der pakistanischen Stadt Gurjanwala, wurden zwei minderjährige Schwestern festgenommen, nachdem sie gestanden hatten, ihren Vater aus Rache für sexuelle Übergriffe in Brand gesteckt zu haben. Die beiden Teenager gaben laut der Nachrichtenagentur AFP an, mit Benzin und Feuer gegen ihren schlafenden Vater vorgegangen zu sein, um eine „dauerhafte Lösung“ zu finden.

Laut Polizeiberichten wurde das ältere der beiden Mädchen seit einem Jahr von ihrem Vater vergewaltigt. Zudem soll der Vater versucht haben, die jüngere Schwester zu missbrauchen. Die Mütter der beiden Stiefschwestern waren über die Misshandlungen informiert, jedoch wussten sie nichts von den Racheplänen ihrer Töchter. Eine der Mütter ist bereits verhaftet worden, während die andere noch befragt wird. Die Schwestern werden in Kürze einem Richter vorgeführt.

Lesen Sie auch: Sozialbetrug: Masseur erschleicht sich 60.000 Euro von KrankenkassaEin 46-jähriger Tiroler steht im Verdacht, unrechtmäßig Sozialleistungen in Höhe von 60.000 Euro bezogen zu haben.

Sozialbetrug: Masseur erschleicht sich 60.000 Euro von KrankenkassaEin 46-jähriger Tiroler steht im Verdacht, unrechtmäßig Sozialleistungen in Höhe von 60.000 Euro bezogen zu haben. Messerattacke am Reumannplatz: Junger Mann niedergestochenNach Ablehnung dieser Forderung eskalierte die Situation und endete in einem handgreiflichen Streit.

Messerattacke am Reumannplatz: Junger Mann niedergestochenNach Ablehnung dieser Forderung eskalierte die Situation und endete in einem handgreiflichen Streit. Mann stirbt in U-Bahnstation - Betrieb eingeschränktEin Mann erlitt am Meidlinger Bahnhof in Wien einen Herzstillstand und verstarb trotz schnellem Eingreifen der Hilfskräfte.

Herausforderungen

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die erschreckend niedrige Verurteilungsrate von Vergewaltigern in Pakistan. Oftmals werden Vergewaltigungen aufgrund des damit verbundenen gesellschaftlichen Stigmas gar nicht erst zur Anzeige gebracht. Diese Umstände führen dazu, dass Betroffene in ihrer Verzweiflung auf extreme Maßnahmen zurückgreifen, wie der vorliegende Fall zeigt.