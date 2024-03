Räderwechsel nur vom Profi

Am 15. April endet die situative Winterreifenpflicht und damit heißt’s – wie alle Jahre wieder – runter mit den Winter- und rauf mit den Sommerpatschen. Viele Autofahrer stehen dann vor der Frage „Selbst montieren oder montieren lassen?“. Der ARBÖ empfiehlt ganz klar „Montieren lassen!“.

Das hat nicht nur den Vorteil, dass Sie sich nicht selbst die Hände schmutzig machen müssen, Profis, wie die ARBÖ-Techniker, verwenden beim Radwechsel auch geeignetes Werkzeug damit die Räder auch wirklich richtig sitzen.

Außerdem überprüfen sie schon vorab den Zustand der Reifen. Sind Reifen zum Beispiel nicht gleichmäßig abgefahren (Grund dafür kann schon ein längst vergessener unabsichtlicher Bordsteinkantenaufprall im letzten Sommer gewesen sein), dann sollte die Achsgeometrie vermessen werden. Eine Abweichung in der Geometrie kann zu höherem Reifenverschleiß und Spritverbrauch sowie unsicheren Lenk- und Bremsmanövern führen. Und wenn die Räder schon mal ab sind, überprüfen die ARBÖ-Experten natürlich auch gleich die Bremsbeläge und -scheiben.

Räderwechsel beim ARBÖ heißt also weit mehr als nur Winterräder runter und Sommerräder rauf. Gehen Sie weder beim Verbrauch noch bei der Sicherheit Kompromisse ein und vereinbaren Sie am besten gleich einen Räderwechsel-Termin in Ihrem ARBÖ-Prüfzentrum.

Tipps der ARBÖ-Experten zur richtigen Lagerung Ihrer Räder: Reinigen Sie Reifen und Felgen vor der Einlagerung vor Verunreinigungen wie Streusalz, Bremsstaub und ähnlichem.



Lagern Sie Ihre Reifen an einem trockenen, schattigen Ort.



Schützen Sie Ihre Reifen vor Ölen, Benzinen und Chemikalien.



Lagern Sie Kompletträder (Reifen auf Felgen) liegend, hängend, unterlüftet auf einer Palette oder einem speziellen Felgenbaum. Den gibt’s im ARBÖ-Online Shop für Mitglieder schon um € 19,90.



Noch mehr Tipps rund ums Thema Reifen und Räder gibt’s in Ihrem ARBÖ-Prüfzentrum und auf www.arboe.at/infos/rund-ums-auto/reifen-und-raeder

