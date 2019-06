Nur 5 % der Menschen können dieses Rätsel lösen

Teile diesen Beitrag:







Das Gehirn muss, ähnlich wie die Muskeln, ständig trainiert werden. Dies behauptet der bekannte brasilianische Bestsellerautor Paulo Coelho, der nun auf seinem Blog einen Test mit drei Fragen veröffentlicht hat.

Dieser Test soll vor allem zeigen, wie dement jemand ist. Falls du diese Fragen nicht schaffst, solltest du nach Coelho schleunigst mit einem Gehirntraining beginnen.

Die drei Testfragen:

1. Was geben wir in den Toaster?

Antwort: Natürlich Brot! Wenn du Toast gesagt hast, liegst du natürlich falsch!

2. Sage fünf Mal Seide (Silk) auf Englisch.

Buchstabiere nun „silk“ auf Englisch.

Sage nun auf Englisch, was Kühe trinken.

Antwort: Kühe trinken selbstverständlich Wasser und nicht Milch!

3. Löse diese Aufgabe ohnen Taschenrechner: Du fährst einen Autobus von London nach Miford Heaven in Wales. In London steigen 17 Personen in den Bus.

In Reading steigen sechs aus und neun neue Passagiere kommen hinzu. In Swindon steigen zwei Leute aus und vier steigen ein. In Cardiff verlassen 11 Leute den Bus, aber dafür steigen 16 neue Passagiere ein. In Carmathen verliert der Bus 6 Passagiere, aber drei neue steigen ein. Sie sind nun in Milford Heaven.

Ohne auf die oberen Zeilen zu schauen: Wie alt ist der Busfahrer?

