Rätselhafter Fleck auf Trumps Hand – Sorge um seinen Gesundheitszustand

**Die Verfärbung auf Trumps Handrücken sorgt erneut für Spekulationen. Bei einem Militär-Event im Weißen Haus zeigte sich der Ex-Präsident mit einem auffälligen blauen Fleck.**

Bei einer Veranstaltung zur Verleihung der Commander-in-Chief-Trophy im Weißen Haus zeigte sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump gestern Abend mit einer auffälligen Verfärbung auf seinem rechten Handrücken. Während Trump vor Angehörigen der Streitkräfte redete und dabei sowohl einen mit seinem Namen beschrifteten American Football als auch einen Siegerring präsentierte, war der ausgedehnte Fleck, der einer Prellung ähnelte, deutlich zu erkennen.

Bemerkenswert ist, dass diese Hautveränderung bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr an derselben Körperstelle dokumentiert wurde. In verschiedenen Medienberichten werden unterschiedliche Erklärungsansätze für den Bluterguss diskutiert: Neben der Möglichkeit einer Stoßverletzung wird insbesondere spekuliert, dass es sich um die Einstichstelle einer medizinischen Infusion handeln könnte.

Wiederkehrender Fleck

Das wiederholte Auftreten des ungewöhnlichen Flecks nährt Vermutungen, Trump könnte in jüngster Zeit eine intravenöse Behandlung erhalten haben, wie mehrere Medien berichten.

Donald Trump sprach vor versammeltem Dienstpersonal im Weißen Haus – mit einem großen, blauen Fleck auf dem Rücken seiner rechten Hand.