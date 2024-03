Ramadan: Die besten Balkan-Restaurants in Wien zum Fastenbrechen

Während des Fastenmonats Ramadan praktizieren viele Menschen das tägliche Fasten, das mit dem Iftar, dem abendlichen Fastenbrechen, endet. Nach dem Ramadan folgt das Fest des Fastenbrechens. Hier sind einige Restaurants in Wien, die sich für das Fastenbrechen eignen.

Bis zum 9. April 2024 befolgen weltweit viele Muslime das Ramadan-Fasten. Jeden Abend wird das Fasten bei Sonnenuntergang gebrochen. In Wien bieten einige Restaurants spezielle Iftar-Menüs an. Welche Restaurant-Empfehlungen habt ihr für das Fastenbrechen? Im Folgenden stellen wir die am häufigsten genannten Balkan-Restaurants genauer vor.

Sofra, Märzstraße 48, 1150 Wien

Obwohl Sofra zu neueren Restaurant zählen, so haben sie sich einen Namen gemacht. Das bosnische Restaurant in Wien wurden sehr oft empfohlen. Dort erwartet die Gäste eine Iftar-Box mit Datteln, Bohnen, Joghurt, Zeljanica oder Sirnica, Cevapi (8 Stück), Lepinja, Kajmak, Ajvar, Zwiebeln und Hurmasica. Eine Iftar-Box kostet 24,90 Euro. Für das Iftar vor Ort wird eine Reservierung dringend empfohlen, da die Sitzplatzkapazität begrenzt ist. Bei einer gewünschten pünktlichen Lieferung ist eine rechtzeitige Vorbestellung unter der Telefonnummer +43 664 996 24 669 unerlässlich.

Galaxie, Märzstraße 1, 1150 Wien

Das Restaurant Galaxie im 15. Bezirk bietet während des Ramadan eine vielfältige Auswahl an mehrgängigen Menüs an. Vom 11. März bis zum 9. April erwartet euch ein kulinarisches Erlebnis mit Suppen, Hauptspeisen, verschiedenen Beilagen, köstlichen Desserts und frischem Obst. Die Menüs sind sorgfältig zusammengestellt, um allen Geschmäckern gerecht zu werden. Für Erwachsene beträgt der Preis pro Menü 28,90 Euro, während Kinder die köstlichen Speisen zum Preis von 16,90 Euro genießen können. Das Restaurant Galaxie lädt euch ein, die besondere Atmosphäre des Ramadan in vollen Zügen zu erleben und die gastronomischen Köstlichkeiten zu entdecken. Reservierungen werden empfohlen, um sicherzustellen, dass ihr einen angenehmen Platz habt und euer kulinarisches Erlebnis vollends genießen könnt.

Marengo, Pohlgasse 30, 1120 Wien

Das Marengo, ein weiteres erstklassiges Restaurant für das Fastenbrechen im Ramadan, beeindruckt mit einer reichhaltigen Auswahl an mehrgängigen Iftar-Menüs. Das Menü umfasst erfrischende Salate, köstliche Suppen und traditionelle Datteln als Auftakt. Als Hauptspeise stehen variantenreiche Optionen zur Auswahl, darunter Reis mit Huhn, saftige Cevapi odeer Pljeskavica, begleitet von vielfältigen Beilagen.

Den krönenden Abschluss bilden verlockende Desserts, die eure Geschmacksknospen verwöhnen. Der Preis für Erwachsene beträgt dabei 21,90 Euro, während Kinder die delikaten Speisen zum Preis von 10,90 Euro genießen können. Reservierungen werden empfohlen, um sicherzustellen, dass ihr einen angenehmen Platz habt und euer gastronomisches Erlebnis vollends auskosten könnt.