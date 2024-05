Rasender Serbe auf Tauernautobahn gestoppt!

Ein 23-jähriger Serbe hat am Sonntagnachmittag auf der Tauernautobahn in Richtung Süden das Tempolimit deutlich überschritten. Die Polizei stoppte ihn, als er mit einer Geschwindigkeit von 166 km/h unterwegs war – erlaubt sind an dieser Stelle maximal 100 km/h.ff

Polizeiliches Eingreifen auf der Tauernautobahn

Vor dem Baustellenbereich der Tunnelkette in Golling wurde der 23-Jährige von der Polizei wegen seiner rasanten Fahrt gestoppt. Sein deutliches Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung führte dazu, dass ihm die Polizei noch vor Ort den Führerschein entzog.

Zusätzlich zu dieser Maßnahme setzten die Beamten eine Lenkradsperre an seinem Fahrzeug ein, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Gegen den jungen Mann wurde Anzeige erstattet.