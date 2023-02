Rassismus-Vorwurf: Pizza soll neuen Namen bekommen

In der heutigen Gesellschaft nimmt das Thema Diversität und Inklusion einen immer größeren Stellenwert ein. Dies zeigt sich auch in der Kritik an bestehenden Lebensmittelnamen, die auf rassistischen Stereotypen basieren. Eine Debatte, die bereits zur Umbenennung von Produkten wie „Zigeunersoße“ oder „Zigeunerräder“ geführt hat, hat nun auch das beliebte Gericht „Pizza Hawaii“ in den Fokus gerückt. Die Frage, ob solche Namen und Marketingstrategien angemessen sind, stellt sich immer drängender. Unternehmen haben hier eine Verantwortung, ihre Produktnamen und Marketing zu überprüfen, um eine respektvolle Darstellung aller Kundengruppen zu gewährleisten.

Die Debatte um rassistische Stereotypen in Lebensmittelnamen hat in der Tat auch den „Toast Hawaii“ betroffen. Die Aktivisten der „PoC/Migrantifa“ haben sich gegen die Verwendung des Ausdrucks „Toast Hawaii“ ausgesprochen und empfehlen stattdessen die Bezeichnung „Toast mit Ananas, Schinken und Käse“. Die Namensgebung ist mit der Geschichte des Kolonialismus und der Aneignung verbunden und kann problematisch sein. Es ist wichtig, bewusst und respektvoll mit solchen Themen umzugehen und zu prüfen, ob bestehende Namen und Marketingstrategien angepasst werden müssen, um eine angemessene Darstellung aller Kundengruppen zu gewährleisten.

Die Bezeichnung „Pizza Hawaii“ oder „Toast Hawaii“ hat laut den Aktivisten der „PoC/Migrantifa“ keine Verbindung zur hawaiianischen Kultur oder Küche. Stattdessen dient sie lediglich dem Zweck, einen exotischen Touch zu vermitteln. Die Geschichte von Hawaii ist jedoch eng mit dem Kolonialismus und der Aneignung verbunden. Die Insel wurde ursprünglich von Polynesiern besiedelt und wurde 1898 von den USA kriegerisch annektiert. Die Ananas, die oft auf den beiden Gerichten verwendet wird, war ein wichtiger Bestandteil des Kolonialisierungsprozesses und wurde von weißen Siedlern eingeführt und ausgebeutet. Es ist wichtig, sich bewusst mit solchen Themen auseinanderzusetzen und angemessen mit ihnen umzugehen.

Laut den Aktivisten der „PoC/Migrantifa“ ist die Bezeichnung „Pizza Hawaii“ oder „Toast Hawaii“ nicht mit der des „Mohrenkopfes“ gleichzustellen, da sie nicht explizit rassistisch ist. Noëlle Delaquis, Besitzerin eines Zentrums für hawaiianische Körperarbeit und Kultur, sieht die Verwendung des Namens als Ausdruck einer überheblichen und ignoranten Haltung von weißen Menschen. Es ist wichtig, die kulturellen Hintergründe und Bedeutungen hinter den Namen von Lebensmitteln zu verstehen und achtsam damit umzugehen.