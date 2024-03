Raubüberfall auf Bankkonten: Habt ihr diese Übeltäter gesehen?

Wien/Niederösterreich – In einem bedauerlichen Vorfall verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Bankkonto einer 60-jährigen Person. In der Folge wurden mehrfach Bargeldbestände an verschiedenen Bankomatgeräten in Wien und Niederösterreich abgehoben, was für das Opfer einen erheblichen finanziellen Schaden im fünfstelligen Bereich zur Folge hatte.

Die Landespolizeidirektion Wien gibt bekannt, dass Fotos von einem männlichen und einer weiblichen Tatverdächtigen gesichert werden konnten. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Wien ersucht die Polizei nun dringend um Hilfe aus der Bevölkerung, um die Identität der Gesuchten festzustellen.

Eindrücke vom Set (5 Fotos) 1 von 3

Polizei ermittelt

Die Fotos werden im Rahmen einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien medial veröffentlicht. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden gebeten, an die Polizeiinspektion Hermann Bahr Straße unter der Telefonnummer 01-31310-64350 weitergeleitet zu werden.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, während die Polizei auf die Unterstützung der Öffentlichkeit hofft, um die Täter zur Verantwortung zu ziehen und weitere Schäden zu verhindern.