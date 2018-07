Rebić verrät welche Art von Frau bei ihm keine Chance hat! (FOTO)

Als absoluter WM-Hingucker wird der kroatische Kicker Ante Rebić zweifelsfrei so manch einer im Gedächtnis bleiben. Es gibt allerdings eine bestimmte Art von Frau, die bei dem Kicker absolut keine Chance hat.

Nachdem seine Mutter öffentlich bekannt gab, dass ihr Sohn nach wie vor Single ist, entfachte sie damit einen regelrechten Online-Ansturm auf den 24-Jährigen. Zahlreiche Medien berichteten nämlich davon, dass sich die Mutter des Stürmers eine Frau an seiner Seite wünscht. Zahlreiche Interessentinnen meldeten sich daraufhin via Social Media zu Wort.

Der 1,85 Meter große Rebić steht bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag, wurde aber in Split geboren. Auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht er am häufigsten Bilder mit seinen Mannschaftskollegen oder seiner Familie, aber auch eine Botschaft an seine weiblichen Fans findet sich darunter…

Auf der nächsten Seite seht ihr , auf welchen Typ Frau der 24-Jährige nämlich absolut nicht steht: