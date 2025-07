„Regelrecht begraben“ – Brückeneinsturz löst Großeinsatz in Linz aus

Dramatische Szenen in Linz: Eine Fußgängerbrücke krachte auf einen LKW, der in eine Tiefgarage einfahren wollte. Zwei Personen wurden im Führerhaus eingeklemmt.

Ein schwerer Unfall erschüttert den Linzer Stadtteil Auwiesen. Am Mittwochvormittag kam es zu einem dramatischen Zwischenfall, als eine Fußgängerbrücke auf einen Lastkraftwagen stürzte. Nach ersten Erkenntnissen wollte der LKW-Fahrer in eine Tiefgarage einfahren und kollidierte dabei mit der darüber verlaufenden Fußgängerbrücke, was deren Einsturz zur Folge hatte.

Wie die Kronen Zeitung berichtet, wurde das Fahrzeug durch die herabstürzende Brückenkonstruktion regelrecht unter sich begraben. Die vorläufigen Informationen deuten darauf hin, dass zwei Personen im Führerhaus des LKW eingeklemmt wurden.

Laut Informationen des Kurier ist die Brückenkonstruktion nach dem Aufprall vollständig eingestürzt. Die beiden Insassen des LKW wurden dabei verletzt, über ihren genauen Gesundheitszustand liegen derzeit jedoch noch keine detaillierten Informationen vor. Hinweise auf einen möglicherweise baufälligen Zustand der Brücke gibt es bislang nicht – die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen noch.

⇢ Verkehrs-Kollaps nach Unfall – Wiener sitzen im Mega-Stau fest



Rettungseinsatz läuft

Derzeit sind zahlreiche Rettungskräfte an der Unfallstelle im Einsatz. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften arbeitet fieberhaft an der Unfallstelle. Die Rettungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren.

Die Berufsfeuerwehr Linz ist mit schwerem technischem Gerät vor Ort, um die Brücke mit Kränen vom verunglückten LKW zu entfernen und die Eingeklemmten zu befreien.

Weitere Details zu dem Vorfall werden in Kürze erwartet.

📍 Ort des Geschehens