Regierung plant: Pensionisten sollen wieder arbeiten gehen!

Derzeit herrscht in Österreich ein großer Arbeitskräftemangel. Die Bundesregierung möchte nun Menschen aus der Pension zurückholen.

Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler wollen Österreich 2023 krisenfester machen. Ein großes Problem bildet nun der Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt.

Nun möchte die Regierung andere Pensionisten zwischen 60 und 65 zurückholen. In Österreich arbeiten derzeit rund 20.000 Pensionisten weiter und die Zahl steigt weiterhin an. So wollen viele ältere Arbeitskräfte ihre niedrige Pension aufbessern. „Für mich ist die Arbeit ein zweiter Teil von meinem Leben“, sagt eine Pensionistin im Ö1-Morgenjournal. Der Zuverdienst zur Pension wird derzeit dazugezählt und dann versteuert. Pensionisten, die mehr als geringfügig arbeitet, müssen auch Krankenversicherungs- und Pensionsversicherungsbeiträge gezahlt werden.

Win-Win-Situation

„Viele ältere und pensionierte Fachkräfte stehen als Expertenpool gegen den akuten Fachkräftemangel und zur Ankurbelung der Konjunktur bereit, ihr Potenzial wird derzeit nicht ausreichend genutzt“, sagt die Präsidentin Ingrid Korosec. Der Seniorenbund betont, dass die Abschaffung eine Win-Win-Situation für Pensionisten, Gesellschaft und Wirtschaft sei.