Reisewelle sorgt für Wartezeiten und Staus

Verkehrschaos während des bevorstehenden verlängerten Wochenendes: Verkehrsexperten warnen davor, dass es zu großen Staus auf allen wichtigen Verkehrsrouten sowie an Grenzübergängen kommen wird. Dies ist auf das bevorstehende verlängerte Wochenende zurückzuführen, da der Internationale Tag der Arbeit auf den Montag (01.05) fällt und somit ein Feiertag in Österreich und in Nachbarländern ist.

Viele Menschen haben sich aufgrund dieses Feiertages auch den Freitag frei genommen, um zu verreisen. Die größten Staus werden am Donnerstagnachmittag und am Freitag fast den ganzen Tag erwartet. Insbesondere an den Grenzübergängen nach Bosnien und Serbien muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden.

Verkehrsexperten raten den Fahrern, ausreichende Vorräte an Nahrung und Flüssigkeit dabei zu haben, insbesondere wenn sie mit Kindern reisen.

Beachten Sie dabei, dass es seit 1. Jänner keine Grenzkontrollen in Kroatien gibt, jedoch kann es an den Mautstellen in Kroatien zu Staus kommen. Wenn Sie über Österreich, Slowenien oder Ungarn reisen, ist dies der einfachste Weg, um Vignetten zu erwerben.