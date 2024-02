Rekord in Österreich gebrochen: „Nedelja“ geht in die Geschichte ein!

Der Film „Nedelja“ hatte an diesem Wochenende seine internationale Premiere in drei Wiener Kinos. Das Interesse des Publikums an der für den 9. Februar im Cineplexx Millennium City geplanten Premiere übertraf alle Erwartungen und führte zu einem ausverkauften Ticketrekord innerhalb von nur zwei Tagen.

Um diesem außergewöhnlichen Interesse gerecht zu werden, wurde die Premiere auf den 10. Februar ausgeweitet, einschließlich zusätzlicher Vorführungen in den Kinos Cineplexx Wienerberg und Donau Zentrum. Dadurch konnte die Premiere in insgesamt 11 Kinosälen in der gesamten Hauptstadt Österreichs stattfinden.

Dieses Ereignis, das aufgrund des enormen Publikumsinteresses zu einer zweitägigen Premiere wurde, stellte einen neuen Rekord mit über dreitausend verkauften Tickets auf und wurde somit zur größten Premiere eines inländischen Films außerhalb der Heimatländer in der Geschichte des serbischen und jugoslawischen Films. Dies zeugt von der Beliebtheit des Films „Nedelja“ und unterstreicht den Wunsch unserer Diaspora nach qualitativ hochwertigen heimischen Filminhalten.

Hauptdarsteller bei Premiere dabei

Speziell zu diesem Anlass wurde die Premiere in Wien von den Hauptdarstellern Husein ‚Husa‘ Alijevic, Milica Janevski, Branko Perisic, Antonio Skarpa, Stefan Vukic, Masa Djordjevic und Alen Selimi, zusammen mit dem Drehbuchautor Stefan Boskovic und dem Regisseur Nemanja Ceranic, aufgewertet.

(FOTO: Adria Film)

Der Film „Nedelja“ hat in den ersten Wochen beeindruckende 400.000 Zuschauer angezogen und setzt fort, die Kinorekorde zu brechen. Neben den bereits genannten Schauspielern gehören auch Marko Janketic, Aleksej Bjelogrlic, Ana Pindovic, Zlatana Vidovic, Stojsa Oljacic, Bajram Severdzani, Nela Mihailovic und viele andere zur Besetzung.

Der Film „Nedelja“ wird weiterhin im täglichen Programm der Wiener Kinos Cineplexx Millennium City, Donau Zentrum, Wienerberg und Lugner City Kino gezeigt, und das Publikum hat ab diesem Wochenende die Möglichkeit, diesen einzigartigen Film in über siebzig Kinos in ganz Europa zu sehen. Der Hauptsponsor der Premiere in Wien ist das Unternehmen RIA Money Transfer, und die Filmvorführungen in den Kinos werden vom Creative Europe MEDIA-Programm der Europäischen Kommission unterstützt.