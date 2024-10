Reparaturbon-Kontingent erschöpft: Folgt kein Nachschub mehr?

Derzeit steht der Wiener Reparaturbon, eine beliebte Unterstützung für private Reparaturen, nicht zur Verfügung, da das Förderbudget der Stadt Wien vollständig ausgeschöpft ist. Mit dem Bon konnten Bürger bis zu 50 Prozent der Reparaturkosten abdecken, jedoch maximal 100 Euro.

Auf der städtischen Webseite heißt es: „Das Förderbudget des Wiener Reparaturbons wurde aufgrund der großen Nachfrage ausgeschöpft.“ Die Ankündigung im Frühjahr durch Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) über einen Neustart der Aktion mit Beginn am 21. Mai konnte aufgrund der raschen Budgetentleerung nicht erfüllt werden. Der Bon erlaubte es, 50 Prozent der Bruttoreparaturkosten bis zu 100 Euro zurückerstattet zu bekommen. Für Kostenvoranschläge wurden bis zu 55 Euro übernommen. Wichtig zu erwähnen ist, dass Elektrogeräte vom Wiener Reparaturbon ausgeschlossen sind, da hier der gesamtösterreichische Reparaturbonus greift.

Die städtische Umweltschutzabteilung (MA 22) betreut das Programm. Der Bon war online erhältlich und konnte bei teilnehmenden Betrieben des Reparaturnetzwerks Wien direkt bei der Beauftragung einer Reparatur eingelöst werden. Derzeit ist unklar, wann das Beantragen der Bons wieder möglich sein wird, da die Evaluierung der letzten Förderperiode noch im Gange ist und die nächste vorbereitet wird. Das Projekt, das seit Herbst 2020 existiert, ist bis 2027 mit einem Budget von 1,2 Millionen Euro ausgestattet, wobei für das Jahr 2023 300.000 Euro zur Verfügung standen.

Reparaturförderung auf Bundesebene

Parallel zur Wiener Initiative bietet der Reparaturbonus des Klimaschutzministeriums eine bundesweite Unterstützung. Auch hier werden bis zu 50 Prozent der Kosten, maximal jedoch 200 Euro, pro Reparatur übernommen. Dieser Bonus gilt sowohl für Elektrogeräte als auch für Fahrräder und kann auch für Service und Wartung genutzt werden.

Diese umfassende Reparaturbon-Initiative zeigt das Engagement der Stadt Wien und des Landes Österreich, nachhaltige Reparaturkultur zu fördern und Abfall zu reduzieren.