Reunion-Tour von Bijelo Dugme: Brega und Bebek uneinig über Bedingungen

In der Band Bijelo Dugme steht die Feier ihres 50-jährigen Jubiläums bevor, jedoch ist unklar, ob ihr erster Sänger Željko Bebek an der Tour teilnehmen wird. Nach fast zwei Jahrzehnten trafen sich Brega und Bebek, konnten sich jedoch nicht auf eine erneute Zusammenarbeit einigen. Bebek wünscht, dass sein Sohn Zvonimir, Gitarrist in der Band seines Vaters, ebenfalls auf der Bühne steht, was bei den anderen Bandmitgliedern auf gemischte Reaktionen stößt.

Bijelo Dugme kann dieses Jahr auf 50 Jahre Karriere zurückblicken. Doch ist fraglich, ob der erste Sänger, Željko Bebek, auf der Tour, die am 11. Mai in Sarajevo beginnt, auftreten wird. Wie die serbische Tageszeitung Kurir erfuhr, trafen sich Brega und Bebek, die seit fast 20 Jahren nicht kommuniziert haben, kürzlich in Zagreb. Aber selbst dann wurde keine Vereinbarung über eine erneute Zusammenarbeit getroffen.

Bebek, Tifa und Islamović müssen es sein!

Die Tour-Organisatoren und Brega selbst möchten alle drei Sänger – Bebek, Tifa und Alen Islamović – zusammenbringen. Doch es gibt ein Problem, da Željko eine spezielle Bedingung hat. Brega gefällt Bebeks Bedingung nicht besonders: ‚Bebek möchte, dass sein Sohn Zvonimir, der normalerweise Gitarrist in der Band seines Vaters ist, auch auf der Bühne ist. Wie ich gehört habe, ist Brega von dieser Bedingung nicht begeistert, da auf der Tour nur Bandmitglieder spielen sollen. Wir warten noch auf Bregovićs Antwort, aber bald wird klar sein, ob alle drei Sänger auf Tour gehen werden‘, sagte eine Quelle gegenüber Kurir.

Altes Line-up

Goran Bregović sprach in einem Interview für Nedeljnik über die Tourpläne, erwähnte aber Bebek nicht. Er sagte, er werde sich bemühen, alle, die die Band bildeten und noch am Leben sind, an einem Ort zu versammeln. „Leider sind nicht alle originalen Mitglieder von Bijelo Dugme noch am Leben. Wir werden uns so gut wie möglich im alten Line-up zusammenschließen. Es gibt keinen lebenden Keyboarder mehr, und sowohl Laza Ristovski als auch Vlado Pravdić sind gestorben, sodass Ogi Radivojević Keyboard spielen wird. Er ist mein langjähriger Mitarbeiter und ein ausgezeichneter Musiker, der Klavier und Dirigieren studiert hat. Zoran Redžić ist aus der Originalbesetzung dabei, ebenso wie Điđi Jankelić, der auch bei Bijelo Dugme gespielt hat. Trotz der 50 Jahre der Band haben wir es geschafft, Überlebende zu finden“, sagte Bregović.