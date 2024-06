Riesen-Eklat: Serbischer Torwart soll Fan in Bar geschlagen haben

Nachdem das Turnier der Europameisterschaft für die serbische Fußball-Nationalmannschaft in Deutschland abgeschlossen ist, gerät nun Vanja Milinkovic-Savic, die Ersatztorhüter-Option hinter Predrag Rajkovic, durch Berichterstattungen in Serbien ins Kreuzfeuer. Ein Artikel der serbischen Zeitung „Telegraf“ brachte ihn mit einer angeblichen Beteiligung an einer Schlägerei in einer Münchner Bar in Verbindung.

Gemäß der Darstellung des „Telegraf“ soll sich der Vorfall in der Zeit zwischen den Europameisterschaftsspielen gegen Slowenien am 20. Juni und Dänemark am 25. Juni ereignet haben. In der bayerischen Hauptstadt, wo beide Partien stattfanden, soll der Spieler des FC Turin während eines freien Trainingstages in eine physische Auseinandersetzung geraten sein.

Berichten zufolge wurde der 2,02 Meter große Torhüter in einem Münchner Lokal von einem Fußballfan erkannt, während er ein Getränk genoss. Der Fan soll Milinkovic-Savic kritisch gefragt haben, weshalb er nicht bei der Mannschaft sei, um sich auf das nächste Spiel vorzubereiten. Diese Bemerkung soll den Torhüter zutiefst verärgert haben, was ihn dazu verleitete, den Fan anzuschreien und schließlich zu schlagen. Der Eigentümer des Lokals und das Sicherheitspersonal mussten einschreiten, um die Situation zu deeskalieren.

Eine andere Perspektive der Ereignisse liefert jedoch der Eigentümer der Bar. Er behauptet, dass es zu einem Missverständnis beim Einlass kam, da Milinkovic-Savic in Trainingskleidung des Nationalteams erschien und daher vom Sicherheitspersonal zunächst nicht erkannt wurde. Die darauffolgende Auseinandersetzung führte zu einem Streit, den der Barbesitzer schnell zu schlichten versuchte, indem er Milinkovic-Savic in das Lokal einlud. Der serbische Nationalspieler lehnte dieses Angebot jedoch ab.