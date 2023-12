RIP: Diese Top-Promis sind 2023 gestorben!

Das Jahr 2023 setzt seinen unerbittlichen Lauf fort und bringt auch unter den Reichen und Schönen Verluste hervor. Anhänger, Angehörige und Freunde nehmen Abschied von prominenten Persönlichkeiten und Stars, die in diesem Jahr verstorben sind.

Diese Prominenten haben beeindruckende Karrieren und unvergessliche Spuren in ihrer Branche hinterlassen. Wir ehren die Erinnerung an die Stars, die im Jahr 2023 verstorben sind.

Paco Rabanne

Paco Rabanne, der renommierte Modeschöpfer aus Spanien, gehörte zu den herausragendsten Persönlichkeiten der Modewelt. Mit seinen teilweise exzentrischen Kreationen prägte er ganze Generationen von Designern. Seine Parfum-Kreationen wie „1 Million“ und „Invictus“ machten ihn zu einem weltweit gefragten Unternehmer. Nach der Jahrtausendwende zog er sich jedoch zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Am 3. Februar 2023 verstarb er im Alter von 88 Jahren in der bretonischen Gemeinde Portsall, seinem letzten Wohnort.

Tina Turner

Tina Turner zählte zweifellos zu den herausragendsten und erfolgreichsten Musikerinnen weltweit. Durch Hits wie „The Best“ und „What’s Love Got to Do with it“ erlangte sie internationalen Ruhm. Am 24. Mai wurde die traurige Nachricht vom Tod der Sängerin in ihrem Haus nahe Zürich bekanntgegeben.

Tina Turner verstarb im Alter von 83 Jahren „nach langer Krankheit“. In einem offiziellen Statement, das ihr Management auf Instagram veröffentlichte, wurde betont: „Heute nehmen wir Abschied von einer lieben Freundin, die uns allen ihr größtes Werk hinterlässt: Ihre Musik. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie. Tina, wir werden dich schmerzlich vermissen.“

Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi, einer der einflussreichsten Männer Italiens, erlangte in den 80er-Jahren Aufmerksamkeit durch den Erwerb des Fußballklubs AC Mailand. In den 90er-Jahren wandte er sich der Politik zu und gründete die Partei Forza Italia, die rasch viele Anhänger gewann. Zwischen 1994 und 2011 bekleidete er insgesamt viermal das Amt des Ministerpräsidenten.

Während seiner Karriere war Berlusconi jedoch auch von zahlreichen Skandalen geprägt. Dazu gehören Vorwürfe bezüglich Sexpartys mit minderjährigen Prostituierten. Am 12. Juni 2023 verstarb er im Alter von 86 Jahren in einem Krankenhaus in Mailand. Zwei Monate zuvor war bei ihm die Diagnose einer chronischen myelomonozytären Leukämie gestellt worden.

Matthew Perry

Matthew Perry erlangte weltweite Berühmtheit durch seine Rolle als Chandler Bing in der US-Serie „Friends“ und spielte insgesamt zehn Jahre lang in der erfolgreichen Kult-Sitcom mit. Darüber hinaus war er an zahlreichen anderen Produktionen beteiligt, darunter „Fools Rush In – Herz über Kopf“ (mit Salma Hayek) und „Keine halben Sachen“ (mit Bruce Willis).

Am 28. Oktober verstarb Perry im Alter von nur 54 Jahren. Berichten zufolge wurde der Schauspieler leblos in einem Whirlpool aufgefunden, und weitere Details zur Todesursache sind bisher unklar.

Nach Verkündung der tragischen Nachricht drücken zahlreiche Kolleginnen und Kollegen in den sozialen Medien ihre Trauer aus. „Was für ein Verlust. Die Welt wird dich vermissen, Matthew Perry. Die Freude, die du in das Leben so vieler gebracht hast, wird weiterleben“, schrieb beispielsweise sein „Friends“-Co-Star Maggie Wheeler.

Zarko Lausevic

Der Schauspieler Zarko Lausevic, der das Jugoslawische Dramatische Theater prägte, ist am 15. November im Alter von 63 Jahren nach einer kurzen und schweren Krankheit verstorben. Sein Leben und seine Karriere waren von Höhen und Tiefen geprägt, einschließlich eines tragischen Ereignisses, das seine Karriere unterbrach und ihn ins Gefängnis brachte.

Er spielte in mehr als zwanzig Filmen und Fernsehserien, darunter „Smeker“ (1985), „Svecana obaveza“ (TV) (1986), „Dogodilo se na danasnji dan“ (1987), „Oficir s ruzom“ (1987), „Braca po materi“ (1988), „Boj na Kosovu“ (1989), „Original falsifikata“ (1991), „Bolje od bekstva“ (1993), „Kazi zasto me ostavi“ (1993), „Noz“ (1999). Seine Rolle als Milos Obilic im Film „Boj na Kosovu“ brachte ihm besondere Anerkennung und er wurde als der beliebteste Schauspieler gefeiert.