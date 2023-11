Das Leben von Zarko Lausevic wurde von einer Tragödie geprägt

Der Schauspieler Zarko Lausevic, der das Jugoslawische Dramatische Theater prägte und durch seine Rolle als Milos Obilic bekannt wurde, ist im Alter von 63 Jahren verstorben. Sein Leben und seine Karriere waren von Höhen und Tiefen geprägt, einschließlich eines tragischen Ereignisses, das seine Karriere unterbrach und ihn ins Gefängnis brachte.

Zarko Lausevic, geboren 1960 in Cetinje, Montenegro, begann seine Schauspielkarriere nach seinem Studium an der Fakultät für Dramatische Künste in Belgrad. Er wurde Mitglied des Jugoslawischen Dramatischen Theaters und spielte dort einige seiner bedeutendsten Rollen. Sein Debüt gab er 1982 im Film „Progon“, und seine Rolle in der TV-Serie „Sivi dom“ (1984) brachte ihm große Popularität ein.

In den folgenden Jahren spielte er in mehr als zwanzig Filmen und Fernsehserien, darunter „Smeker“ (1985), „Svecana obaveza“ (TV) (1986), „Dogodilo se na danasnji dan“ (1987), „Oficir s ruzom“ (1987), „Braca po materi“ (1988), „Boj na Kosovu“ (1989), „Original falsifikata“ (1991), „Bolje od bekstva“ (1993), „Kazi zasto me ostavi“ (1993), „Noz“ (1999). Seine Rolle als Milos Obilic im Film „Boj na Kosovu“ brachte ihm besondere Anerkennung und er wurde als der beliebteste Schauspieler gefeiert.

Gefängnis wegen Doppelmordes

Doch 1993 wurde seine vielversprechende Karriere durch ein tragisches Ereignis in Montenegro unterbrochen. Lausevic und sein Bruder Branimir wurden von einer Gruppe von Hooligans angegriffen. In Notwehr tötete Zarko die Angreifer und verletzte einen jungen Mann schwer. Er wurde zu 13 Jahren Gefängnis wegen Doppelmordes verurteilt, eine Strafe, die 1998 auf 4 Jahre reduziert wurde.

Nach seiner Freilassung verließ Lausevic aus Angst vor Blutrache das Land und ging in die USA. Dort lebte er ohne Papiere und konnte nur Jobs annehmen, für die er keine Sprachkenntnisse und Papiere benötigte. In seinem Buch „Godina prodje dan nikad“, das 2011 veröffentlicht wurde, enthüllte er, was tatsächlich an dem Abend des tragischen Ereignisses passiert war. Das Buch wurde ein Bestseller und brachte ihm eine Begnadigung durch den damaligen Präsidenten der Republik Serbien, Boris Tadic, ein.

Triumph und Tragödie

2014 kehrte er nach Serbien und Montenegro zurück. Sein persönliches Leben war geprägt von zwei großen Lieben: seiner ersten Frau Maja, mit der er zwei Kinder hat, und seiner jetzigen Frau Anita, mit der er eine Tochter hat. Er lernte Anita bei den Dreharbeiten zum Film „Boj na Kosovu“ kennen und heiratete sie, nachdem sich ihre Wege erneut kreuzten.

Zarko Lausevic hinterlässt ein beeindruckendes Erbe in der Schauspielwelt und wird als talentierter Schauspieler in Erinnerung bleiben, dessen Leben und Karriere von Triumph und Tragödie geprägt waren.