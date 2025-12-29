Ronaldo überrascht Djokovic: Emotionale Ehrung unter Legenden

Zwei Legenden auf einer Bühne: Als Cristiano Ronaldo dem Tennis-Superstar Novak Djokovic den Globe Sports Award überreichte, verschmolzen Fußball- und Tenniswelt für einen Moment.

Novak Djokovic erhielt am Sonntagabend bei den Globe Soccer Awards in Dubai eine besondere Ehrung. Der serbische Tennis-Superstar wurde mit dem neu geschaffenen Globe Sports Award ausgezeichnet, der in diesem Jahr erstmals verliehen wurde. Für einen besonderen Gänsehautmoment sorgte die Übergabe der Trophäe durch Fußball-Ikone Cristiano Ronaldo – eine Begegnung zweier Sportgrößen, die in den sozialen Netzwerken für Begeisterung sorgte.

Der Preis würdigt herausragende Karriereleistungen und wurde als eine Art Lebenswerk-Auszeichnung für außergewöhnliche sportliche Brillanz konzipiert. In seiner Laudatio fand Ronaldo bewegende Worte für den Tennisstar. Der Portugiese bezeichnete Djokovic als persönliches Vorbild in Sachen Ausdauer und kontinuierlicher Erfolg.

Sportliche Verbindung

Er zog dabei Verbindungslinien zwischen ihren sportlichen Werdegängen und betonte, dass der Serbe diese Auszeichnung als Leitfigur für Generationen von Sportlern – vergangene, gegenwärtige und zukünftige – mehr als verdient habe. Der Geehrte zeigte sich sichtlich gerührt von der Auszeichnung.

Djokovic dankte seinem „Freund“ für die anerkennenden Worte und charakterisierte Ronaldo als Athleten, der trotz seiner zahlreichen Erfolge stets nach neuen Höhen strebe. Obwohl beide in verschiedenen Disziplinen Maßstäbe setzen, könnten sie gemeinsam demonstrieren, dass der Sport keine Grenzen kenne.

Prominente Gratulanten

In den sozialen Medien gratulierte unter anderem der frühere MMA-Champion Khabib Nurmagomedov. Der ehemalige UFC-Star teilte ein gemeinsames Foto mit Djokovic und würdigte den Tennisprofi als einen der herausragendsten Athleten weltweit.