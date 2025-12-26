„Novak Djokovic, der König der Tennisplätze“: Netflix zahlt 13,5 Millionen für Djokovic-Story

Der Streaming-Riese Netflix greift tief in die Tasche: Für 13,5 Millionen Dollar sichert er sich die Lebensgeschichte von Tennisstar Novak Djokovic in sieben Episoden.

Netflix sichert sich die Rechte an der Lebensgeschichte von Tennislegende Novak Djokovic. Unter dem Titel „Novak Djokovic, der König der Tennisplätze“ entsteht eine Produktion, die weit mehr bietet als gewöhnliche Sportdokumentationen. Der Streaming-Gigant beschreibt das Projekt als filmisches Tribut an den Kampfgeist, die emotionale Tiefe und die beispiellose Erfolgsbilanz, die den Serben zu einem der dominantesten Spieler in der Geschichte des weißen Sports gemacht haben.

Die siebenteilige Dokuserie wird die entscheidenden Wegmarken in Djokovics Laufbahn nachzeichnen. Fans erhalten dabei tiefe Einblicke in seine Kindheitsjahre, die größten Triumphe seiner Karriere sowie die schmerzhaftesten Phasen – von Verletzungszeiten über umstrittene Entscheidungen bis hin zu Turniersperren. Besonderes Highlight: Exklusive Gesprächssequenzen mit seinen langjährigen Konkurrenten Rafael Nadal und Roger Federer.

Exklusive Einblicke

Darüber hinaus verspricht Netflix bisher nie gezeigte Momente aus Djokovics Privatleben. Die Produktion beleuchtet neben dem Athleten auch den Menschen Djokovic: Der 24-fache Grand-Slam-Champion wird einen erheblichen Teil seiner Gage für wohltätige Zwecke bereitstellen. Diese Geste unterstreicht sein gesellschaftliches Engagement jenseits der Tennisplätze und vervollständigt das Bild einer Persönlichkeit, deren Wirkung weit über sportliche Erfolge hinausreicht.

Millionen-Deal

Die weltweit auf Netflix verfügbare Serie richtet sich gleichermaßen an eingefleischte Tennisanhänger wie an ein breiteres Publikum, indem sie sowohl die sportlichen Meilensteine als auch die persönlichen Herausforderungen eines der größten Athleten der Sportgeschichte dokumentiert. Für die Zusammenarbeit mit dem serbischen Ausnahmespieler hat die Streamingplattform einen Vertrag im Wert von 13,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen.