Breaking News: Malier (23) sticht auf Frauen in drei Metro-Stationen ein

Drei Messerattacken in nur 30 Minuten erschüttern das Pariser U-Bahn-Netz. Der Täter flüchtete zunächst, konnte aber später in seiner Wohnung festgenommen werden.

Ein Mann hat am Freitagnachmittag drei Frauen in der Pariser Metro mit einem Messer attackiert. Die Angriffe ereigneten sich zwischen 16.15 und 16.45 Uhr in den zentral gelegenen Stationen Arts et Métiers, République und Opéra, wie der öffentliche Nahverkehrsbetreiber RATP mitteilte. Nach den Attacken flüchtete der Täter mit der Metro-Linie 8. Später konnten Einsatzkräfte den Verdächtigen in seiner Wohnung in Sarcelles im Département Val-d’Oise nördlich von Paris festnehmen.

Der mutmaßliche Täter ist laut Polizeiangaben ein 23-jähriger Mann aus Mali, der zum Zeitpunkt der Tat eine grün-schwarze Daunenjacke trug. Die Ermittler konnten ihn anhand von Aufnahmen der Überwachungskameras identifizieren. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, führte die Ortung seines Mobiltelefons schließlich zu seiner Festnahme im Pariser Umland.

Verletzte Frauen

Über den Gesundheitszustand der drei verletzten Frauen liegen derzeit keine genauen Informationen vor. Aus Polizeikreisen verlautete, dass zwei der Opfer Verletzungen am Rücken und am Bein erlitten. Eine Augenzeugin berichtete vom Vorfall an der Station République: „Eine junge Frau wurde am Oberschenkel verletzt. Es war ziemlich viel Blut zu sehen, es war eine tiefe Schnittwunde.“

Laut Informationen der Tageszeitung Le Parisien schließen die Ermittler einen terroristischen Hintergrund aus. Vielmehr deute alles auf die Tat eines psychisch gestörten oder labilen Menschen hin.

Erhöhte Sicherheit

Erst kürzlich hatte der französische Innenminister Laurent Nunez die Sicherheitsbehörden zu erhöhter Wachsamkeit vor den Silvesterfeiern aufgerufen. Angesichts einer „sehr hohen terroristischen Bedrohung“ und möglicher Störungen der öffentlichen Ordnung forderte er landesweit verstärkte Sicherheitsmaßnahmen.

Besonders in öffentlichen Verkehrsmitteln sei eine „sichtbare und abschreckende Präsenz“ von Sicherheitskräften notwendig.