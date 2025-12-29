Schockwelle im Boxsport: Superstar Joshua in tödlichen Crash verwickelt

Anthony Joshua in schweren Verkehrsunfall verwickelt – zwei Menschen sterben

Der ehemalige britische Schwergewichts-Boxweltmeister Anthony Joshua ist am Montag in einen schweren Verkehrsunfall in Nigeria verwickelt worden. Der Vorfall ereignete sich auf einer stark befahrenen Schnellstraße im Bundesstaat Ogun, nahe der Stadt Makun auf der Lagos-Ibadan-Expressway.

Nach Angaben der örtlichen Polizei befand sich Joshua als Beifahrer in einem Fahrzeug, das mit einem am Straßenrand stehenden Lastwagen kollidierte. Bei dem Unfall kamen zwei Insassen des Pkw ums Leben. Joshua selbst erlitt leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand gilt als stabil.

⇢ 1,6 Promille: Polizei stoppt Alkolenkerin mit ungesichertem Baby



Augenzeugen berichten, dass der Aufprall besonders heftig gewesen sei. Bilder, die kurz nach dem Unfall in sozialen Netzwerken kursierten, zeigen ein stark beschädigtes Fahrzeug sowie Rettungskräfte im Einsatz. Insgesamt sollen sich vier Personen im Auto befunden haben. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

⇢ Vereiste Scheiben: 74-jähriger Lenker rammt Senior im Krankenfahrstuhl (FOTOS)



Der tragische Vorfall überschattet Joshuas Aufenthalt in Nigeria, der zeitlich kurz nach seinem zuletzt stark beachteten Kampf stattfand. Der 36-Jährige gilt als eine der bekanntesten Persönlichkeiten des internationalen Boxsports und hält enge familiäre Verbindungen zu Nigeria.

Bislang gibt es keine offizielle Stellungnahme von Joshua selbst oder seinem Management. Die Behörden kündigten an, den Unfallhergang umfassend zu untersuchen. Währenddessen sorgt der Tod der beiden Unfallopfer landesweit für Bestürzung.