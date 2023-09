„Rote Box“ in Wien: Kostenlose Tampons und Binden für alle Frauen!

Im Kampf gegen die finanzielle Belastung durch Menstruationsprodukte startet die Stadt Wien ihre Initiative „Rote Box“ neu. Das Projekt, das sich an Mädchen und Frauen richtet, die Unterstützung benötigen, ermöglicht es ihnen, kostenfrei Menstruationsprodukte zu erhalten. Die Aktion, die Mitte Oktober startet, wird nun mit einem Gutscheinsystem fortgeführt.

Die „Rote Box“-Initiative wurde bereits in der Brigittenau getestet und hat sich als erfolgreich erwiesen. In einem dreimonatigen Pilotversuch wurden rund 180.000 Tampons und Binden an vier Standorten verteilt, was die hohe Nachfrage nach solchen Produkten verdeutlicht.

Eine Packung Binden oder Tampons kostenlos

Mit der Wiederaufnahme der Aktion wird nun ein neues System eingeführt. Mädchen und Frauen können Gutscheine in Jugendzentren und Sozialmärkten abholen und diese in den Filialen der Drogeriekette Bipa gegen Menstruationsprodukte eintauschen. Die benötigten Produkte werden von Bipa zur Verfügung gestellt und können in den Regalen der „Roten Box“ gefunden werden. Ein Nachweis über die finanzielle Belastung ist dabei nicht notwendig.

Die durchschnittliche Frau benötigt in ihrem Leben 17.000 Tampons und Binden, die bis zu 3.000 Euro kosten können. Das ist für viele eine erhebliche finanzielle Belastung. Die „Rote Box“-Initiative zielt darauf ab, dieses Problem zu mindern.

Die Absicht hinter der Aktion ist klar: „Keine Frau und kein Mädchen soll vor der Frage stehen, ob sie sich Tampons und Binden leisten kann“, betont Frauenstadträtin Kathrin Gaal (SPÖ). Mit der „Roten Box“-Aktion unternimmt die Stadt Wien einen wichtigen Schritt, um die finanzielle Belastung von Frauen zu verringern und ihnen den Zugang zu notwendigen Hygieneprodukten zu erleichtern.