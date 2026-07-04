Rote Flagge, Vergeltungsruf: Khameneis Begräbnis wird zum Politikum

Teheran rüstet sich für eine Staatsbeisetzung historischen Ausmaßes – mit Millionen Trauernden und einer Botschaft, die weit über die Grenzen des Iran hinausreicht.

Iranische Behörden rechnen damit, dass in dieser Woche Millionen Landsleute sowie Delegationen aus rund 30 Staaten nach Teheran reisen werden, um an den Trauerzeremonien für Ali Khamenei teilzunehmen. Der 86-jährige Revolutionsführer kam am 28. Februar bei Angriffen auf seine Residenz im Herzen der Hauptstadt ums Leben. Sein Leichnam liegt seit drei Tagen im Teheraner Grand Mosalla aufgebahrt, dem größten Gebetskomplex des Landes und dem traditionellen Schauplatz für Staatsakte dieser Dimension.

Bei den Angriffen vom 28. Februar 2026 wurde auch die Residenz von Ali Chamenei in Teheran getroffen, und US-Präsident Donald Trump bestätigte seinen Tod kurz darauf öffentlich. Die militärische Eskalation zwischen Iran, Israel und den USA hatte bereits im Juni 2025 begonnen: Der sogenannte Zwölftagekrieg begann am 13. Juni 2025 mit israelischen Angriffen auf Iran; am 22. Juni griffen die USA direkt mit Luftangriffen auf iranische Atomanlagen ein.

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Von staatlichen Medien verbreitete Aufnahmen dokumentieren eine frühere Trauerzeremonie für Khamenei vom Donnerstagabend. Die in Schwarz gekleideten Trauernden stammen nach Angaben der Staatsmedien aus Familien, die im zwölftägigen Konflikt des Jahres 2025 und im jüngsten Iran-Krieg Angehörige verloren haben. Sie warfen Schals und andere Gegenstände nach vorn, damit Helfer diese am Sarg entlangführen konnten – eine im Iran weit verbreitete Geste, der eine segnende Wirkung zugeschrieben wird.

Später zeigten staatliche Medien Khameneis Sarg, bedeckt von einer roten Flagge mit weißer Kalligraphie „Ya Hussein“, einem schiitischen Ruf, der an das Martyrium des Enkels des Propheten Mohammed im siebten Jahrhundert erinnert. Zuvor hatte diese Flagge über dem goldenen Schrein von Imam Hussein im irakischen Karbala geweht. Traditionsgemäß steht sie sowohl für das Blut eines zu Unrecht Getöteten als auch für den Anspruch auf Vergeltung.

Internationale Trauergäste

Zu den Verstorbenen, derer bei den Zeremonien gedacht wird, zählen Khameneis Schwiegersohn, seine älteste Tochter, eine 14 Monate alte Enkelin sowie die Ehefrau des neuen iranischen Ayatollah Mojtaba Khamenei. Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf, Außenminister Abbas Araghchi und Präsident Masoud Pezeshkian haben bereits öffentlich kondoliert. Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei teilte mit, dass mindestens acht Staats- und Regierungschefs sowie Parlamentspräsidenten aus zwölf Ländern an den Feierlichkeiten teilnehmen werden.

Russland entsendet den früheren Präsidenten und stellvertretenden Vorsitzenden des Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, als Sondergesandten von Präsident Wladimir Putin. China wird durch den Vizevorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses vertreten. Die Taliban-Regierung Afghanistans schickt ihren amtierenden Außenminister Amir Khan Muttaqi.

Die irakische Delegation wird von Präsident Nizar Amidi und Parlamentspräsident Haibet al-Halboosi angeführt, begleitet von Nechirvan Barzani, dem Regierungschef der Autonomen Region Kurdistan. Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif nimmt gemeinsam mit Armeechef Asim Munir und weiteren Vertretern teil. Indien entsendet Generalleutnant Syed Ata Hasnain sowie Außenminister Pabitra Margherita.

Die Türkei wird durch Vizepräsident Cevdet Yılmaz vertreten, die aserbaidschanische Delegation steht unter der Leitung von Parlamentspräsidentin Sahiba Gafarova. Erwartet werden darüber hinaus Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan, Georgiens Präsident Mikheil Kavelashvili und Tadschikistans Präsident Emomali Rahmon. Weitere Delegationen werden aus Oman, Katar, Belarus, Kirgisistan, Usbekistan, Ägypten, Ghana, Nicaragua, der Demokratischen Republik Kongo, Serbien und Kuba erwartet.

Baghaei erklärte, kein europäischer Staat sei offiziell eingeladen worden. Den europäischen Regierungen warf er eine „beschämende“ Haltung zu den US-amerikanischen und israelischen Militärschlägen gegen den Iran vor. Staaten, die aus Sicht Teherans bei den Angriffen „eine unangebrachte Position“ eingenommen hätten, seien nicht eingeladen worden.

Trauerprogramm & Sicherheit

Der Iran hat ein sechstägiges Trauerprogramm festgelegt. Die öffentlichen Abschiedszeremonien beginnen am Samstag und Sonntag im Teheraner Grand Mosalla und werden von einem Trauerzug begleitet. Am Montag verlagern sich die Feierlichkeiten nach Qom, am Mittwoch folgen religiöse Zeremonien in Nadschaf und Karbala, zwei der bedeutendsten schiitischen Pilgerstätten im Irak.

Die abschließende Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet ebenfalls am Mittwoch in Maschhad statt, wo Khamenei nahe dem Schrein von Imam Reza beigesetzt werden soll. In Teheran müssen alle öffentlichen Einrichtungen und privaten Büros von Samstag bis Montag schließen, große Teile der Innenstadt sind für den Privatverkehr gesperrt. Der Luftraum über der Hauptstadt wird ab Freitag teilweise und am Montag vollständig gesperrt.

Ob Mojtaba Khamenei an der zentralen Zeremonie in Teheran teilnehmen wird, ist weiterhin offen. Seit dem Angriff, bei dem sein Vater ums Leben kam, ist er nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. Unter Berufung auf Regierungskreise berichten iranische Medien, er werde aus Sicherheitsgründen voraussichtlich fernbleiben.

Wiederholte israelische Drohungen, Mojtaba Khamenei zu töten, veranlassten das gemeinsame Militärkommando des Iran am Donnerstag zu einer formellen Warnung. „Wir warnen die Feinde eines starken Iran, insbesondere die Vereinigten Staaten, das israelische Regime und ihre regionalen wie außerregionalen Verbündeten, vor jeder Fehleinschätzung“, erklärte das Kommando. Der ranghöchste Kommandeur der Revolutionsgarden, Ahmad Vahidi, trat am Donnerstag erstmals seit Kriegsbeginn im Februar wieder öffentlich in Erscheinung und erwies Khamenei am Sarg die letzte Ehre.

Generalmajor Hatami, Oberbefehlshaber der Armee, erklärte bei einer separaten Abschiedszeremonie für ranghohe Offiziere, der Iran werde „das Blut des ermordeten Imams und der Märtyrer rächen“. Parlamentspräsident Ghalibaf bezeichnete die Trauerfeier als „einen der wichtigsten Wendepunkte in der Geschichte Irans“ und rief zur massenhaften Beteiligung auf. „Der Ruf der Nation nach Vergeltung muss in den Ohren der ganzen Welt widerhallen“, sagte er am Donnerstag.

Zur Frage der Straße von Hormus erklärte Ghalibaf, im jüngsten Memorandum mit den Vereinigten Staaten seien „wichtige Punkte unterzeichnet“ worden. Nach internationalem Recht müsse die Verwaltung der Meerenge „zwischen den beiden Anrainerstaaten Iran und Oman geteilt werden“. Al-Halboosi äußerte die Hoffnung, die Meerenge werde wieder geöffnet, „damit wir durch die Wiederaufnahme der Ölexporte die dem Irak im Krieg zugefügten Verluste ausgleichen können“.

Das Khatam-al-Anbia-Hauptquartier warnte am Donnerstag, jede US-Einmischung in der Straße von Hormus werde „mit einer schnellen und entschlossenen Antwort beantwortet“. Alle Schiffe müssten die vom Iran festgelegten Routen nutzen oder mit „einer sofortigen und entschlossenen Reaktion“ rechnen.

Die indirekten, über Vermittler geführten Gespräche zwischen dem Iran und den USA ruhen während der Trauerzeit und sollen nach der Beisetzung wieder aufgenommen werden.