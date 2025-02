Ryanair erweitert Flugverbindungen in Österreich

Ryanair erweitert 2025 sein Streckennetz in Österreich um fünf neue Verbindungen, vor allem ab regionalen Flughäfen. CEO O’Leary kritisiert steigende Gebühren in Wien und fordert die Abschaffung der Luftverkehrssteuer.

Der irische Billigfluganbieter Ryanair plant, im Sommer 2025 sein Streckennetz in Österreich um fünf neue Flugverbindungen zu erweitern. Diese Ankündigung, die auf einer Pressekonferenz in Wien erfolgte, stellt eine strategische Fokussierung auf regionale Flughäfen dar, wobei vier der fünf neuen Verbindungen von Flughäfen außerhalb der Hauptstadt Wien angeboten werden.

Ausbau der Flugstrecken ab Linz und Salzburg

Drei der neuen Routen werden ab Linz starten und die Städte Bari, London und Alicante ansteuern. Zudem wird es eine zusätzliche Verbindung von Salzburg nach Alicante geben, was lokale Reisemöglichkeiten deutlich erweitert. Der Flughafen Wien hingegen wird um eine neue Destination, nämlich Salerno, ergänzt.

Hintergrund der Entscheidung

Der Ryanair-CEO Michael O’Leary erklärte, dass die niedrigeren Gebühren an regionalen Flughäfen ein Hauptfaktor für die Entscheidung waren, das Angebot dort auszubauen. Hingegen kritisierte er die Erhöhung der Gebühren am Wiener Flughafen um fünf Prozent im aktuellen Jahr. Diese Gebührenpolitik sei kontraproduktiv für das Wachstumspotenzial des Standortes, so O’Leary.

Auf der Pressekonferenz erneuerte O’Leary seine Forderung nach einer Abschaffung der Luftverkehrssteuer in Österreich. Diese beträgt derzeit 12 Euro pro Passagier. Ryanair prognostiziert bei einer Abschaffung ein potentielles Verkehrswachstum von bis zu 50 Prozent bis 2030. Sollte diese Steuer jedoch bestehen bleiben, erwartet das Unternehmen nur ein sehr zurückhaltendes Wachstum in Österreich.

Mit Blick auf den Wiener Standort bemerkte O’Leary, dass die dort stationierte Flotte von 19 auf 18 Flugzeuge reduziert wurde. Dennoch hebt Ryanair hervor, weiterhin ein starkes Engagement für den österreichischen Markt zu haben, mit Plänen zur weiteren Expansion ihres Streckennetzes.