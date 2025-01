Riesen-Chaos: Ryanair plant große Veränderungen

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair steht vor einer umfassenden Umstrukturierung ihrer Check-in- und Boardingprozesse. Laut dem Nachrichtenportal Rsvp Live plant die Airline, gedruckte Bordkarten abzuschaffen und vollständig auf digitale Lösungen umzustellen. Diese Umstellung könnte bereits im Mai dieses Jahres beginnen, wie Ryanair-CEO Michael O’Leary ankündigte.

Der Schwerpunkt der geplanten Änderungen liegt auf der Einführung elektronischer Boardingpässe. Passagiere können ihre Bordkarten künftig nach dem Online-Check-in über die mobile App von Ryanair abrufen. Ausnahmen gelten dabei für Flüge, die von marokkanischen Flughäfen aus starten. Reisende ohne Zugang zur App oder einem Drucker haben weiterhin die Möglichkeit, die Bordkarte am Flughafen zu erhalten – allerdings gegen eine Zusatzgebühr.

Potenzielle Herausforderungen

Der Reiseexperte Eoghan Corry äußerte Bedenken hinsichtlich potenzieller Probleme durch die neuen Regelungen. Da etwa 20 Prozent der Ryanair-Passagiere weiterhin gedruckte Bordkarten nutzen, könnte eine vollständige Digitalisierung Verwirrung und Chaos verursachen.

Zudem herrscht Unklarheit über potenzielle zusätzliche Kosten beim Erhalt eines elektronischen Boardingpasses. Berichten zufolge könnte es erforderlich sein, einen festen Sitzplatz kostenpflichtig zu reservieren, um den Boardingpass zu erhalten – eine Behauptung, die ein Unternehmenssprecher jedoch dementiert: Eine solche Gebühr sei nie erhoben worden. Reisende, die einen zufällig zugewiesenen Sitzplatz wählen, müssen ihren Boardingpass oft in Papierform am Flughafen abholen, was mit Wartezeiten verbunden ist. Diese Option soll nun abgeschafft werden, wodurch Reisende gezwungen wären, entweder einen Sitzplatz kostenpflichtig zu reservieren oder den Boardingpass gegen Gebühr elektronisch am Flughafen ausstellen zu lassen. Die Umsetzung dieser Reform befindet sich derzeit noch in der Planungsphase, und eine Anfrage des Nachrichtenportals 20 Minuten blieb bislang unbeantwortet.

Lesen Sie auch: Ab Sommer 2025: Ryanair kündigt neue Direktflüge anAb Mai 2025 bietet Ryanair neue Direktflüge ab Linz und Salzburg nach Bari und Alicante an.

Ab Sommer 2025: Ryanair kündigt neue Direktflüge anAb Mai 2025 bietet Ryanair neue Direktflüge ab Linz und Salzburg nach Bari und Alicante an. Balkan: Ryanair bietet günstige Preise für Sommer an!Insbesondere bietet Ryanair eine breite Palette von Flügen von Zagreb, Dubrovnik und Zadar an.

Balkan: Ryanair bietet günstige Preise für Sommer an!Insbesondere bietet Ryanair eine breite Palette von Flügen von Zagreb, Dubrovnik und Zadar an. Billigfluglinie Ryanair steuert Banja Luka anEuropas größte Billigfluggesellschaft befindet sich derzeit in der Endphase der Verhandlungen mit der Regierung der Republika Srpska über eine

Ryanairs Schritt zur Digitalisierung ist Teil eines allgemeinen Trends zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung im Reiseverkehr. Dennoch bleibt abzuwarten, wie Passagiere auf diese Änderungen reagieren und ob die Umstellung reibungslos verlaufen wird. Die Fluggesellschaft hat bislang keine offizielle Stellungnahme dazu abgegeben, wann die Maßnahmen vollständig umgesetzt sein sollen.