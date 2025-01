Mann versteckte 11-Jährige Nichte in Bettlade vor Polizei

Ein Vorfall in Wien-Döbling erregte am Sonntagabend öffentliche Aufmerksamkeit, als ein 30-jähriger Mann seine elfjährige Nichte vor der Polizei versteckte. Das Mädchen wurde in einer Bettlade in der Wohnung des Mannes aufgefunden.

Einrichtung alarmierte Polizei

Das Mädchen, das in einer Betreuungseinrichtung untergebracht war, verließ diese jedoch unerlaubt und kehrte nicht zurück. Die Einrichtung meldete das Mädchen als vermisst. Aufgrund eines Hinweises von den Obsorgeberechtigten besuchte die Polizei die Wohnung des Onkels in Wien-Döbling.

Eskalation bei der Durchsuchung

Der Mann behauptete zunächst gegenüber den Beamten, nicht zu wissen, wo sich seine Nichte befinde, und bot an, eine Durchsuchung der Wohnung zuzulassen. Während dieser Durchsuchung zeigte er sich jedoch zunehmend aggressiv und beleidigte die Polizisten mehrfach. Als das Mädchen in einer Bettlade entdeckt wurde, wurde der Mann handgreiflich, bedrohte die Beamten und verletzte zwei von ihnen.

Bei der Festnahme fiel den Polizisten ein Hakenkreuz-Tattoo am Hals des Verdächtigen auf. In der Arrestzelle setzte der 30-Jährige sein aggressives Verhalten fort und beschädigte das Inventar.

Die elfjährige Nichte wurde sicher an ihre Obsorgeberechtigten zurückgeführt. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in Untersuchungshaft genommen.