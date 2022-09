Sasa Popovic enthüllt wo Zvezde Granda ausgestrahlt wird

Die neue Staffel der Musikshow „Zvezde Granda“ hat mit den Dreharbeiten begonnen, während die Jurymitglieder noch nicht wissen, wo diese beliebte Show ausgestrahlt wird. Sasa Popovic enthüllte jedoch, dass nur nationale Fernsehsender mit nationaler Frequenz in Betracht kommen.

„Ich weiß gar nichts. Unsere Eigentümer verhandeln alles. Wir werden in ein paar Tagen wissen, wie die Situation ist. Lepa Brena und ich haben „Grand“ verkauft und wir können nicht mehr verhandeln. Ich habe Zeljko Mitrovic nicht angefleht, uns zu empfangen. Sie müssen verstehen, dass ich hier auch als Mitglied der Jury bin. Es liegt an mir, den Wettbewerb zu entwerfen, die Castings zu organisieren und ich bereite alles vor. Da bin ich am meisten verantwortlich und ich leite es. Was Verhandlungen mit Fernsehsendern und Verträge angeht, macht das Sasa Popovic nicht mehr, sondern die neuen Eigentümer, die „Grand“ gekauft haben. Ob es „Prva“, „RTS“ oder „Pink“ sein wird, bleibt ihnen überlassen. Uns ist es egal, aber es wird sicher ein Fernsehen mit nationaler Frequenz sein“ – erklärte Popovic den Balkan-Medien und fügte hinzu, dass die diesjährigen Teilnehmer eine Neuheit erwartet.

„Es gibt keine Produktion im traditionellen Sinn im Wettbewerb mehr. Jetzt sind alle Mitglieder der Jury gleichberechtigt. Die sechs plus Snezana und Mili. Also mit fünf von acht “Ja” geht es weiter. Danach wählt der Kandidat den Coach, wobei der Coach ihn ablehnen kann. Die „Paniktaste“ wird auch von acht von ihnen gegeben, und zwar wenn fünf die Hand heben, kommt die „Paniktaste“ dran.

