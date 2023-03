Sasa Popovic zeigt sein neues Luxusauto in Wert von 230.000 Euro

Sasa Popovic hat sich ein neues teures Auto gegönnt, für das er eine beträchtliche Summe ausgegeben hat.

Inmitten des Skandals, in dem der Teilnehmer des „Zvezde Granda“-Wettbewerbs, Dusan Vukadinovic, erklärte, dass seine Mentorin und Jurymitglied Snezana Djurisic angeblich um Bestechungsgeld von seiner Mutter gebeten habe, damit er in die nächste Runde komme, wurde der frühere Besitzer von „Zvezde Granda“, Sasa Popovic, in einem Luxusschlitten entdeckt.

Sasa Popovic genießt den Ruhestand und gibt die Pension für seine Vorlieben aus. Jetzt hat er es wieder getan. Er kaufte einen neuen Luxuswagen, für die er satte 230.000 Euro zahlte.

Es ist bereits bekannt, dass Popovic ein Fan und Sammler seriöser und seltener Exemplare ist, meist Sportwagen, und in seinem „Fuhrpark“ einen Porsche im Wert von rund 180.000 Euro hat.

(FOTO: Paparazzo Lov-Screenshot)

Popovic wurde an einem Werktag vom serbischen Paparazzo-Team „Paparazzo lov“ verfolgt.

Nachdem er seine Aufgaben in der Musikshow erledigt hatte, ging Popovic zu einem Autohaus. Dort kaufte er eine neue Maschine und bereicherte seine Sammlung um ein „Mercedes“-Auto im Wert von 230.000 Euro.

Schauen Sie sich Popovics neuen „Liebling“ sowie den Rest seiner Sammlung an.

