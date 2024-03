Scheidung nach 24 Jahren: Dragana widmet Toni dieses Lied!

Ein Paukenschlag erschüttert die Musikwelt: Dragana Mirkovic und Toni Bjelic, das Prominentenpaar par excellence, geben nach 24 Ehejahren ihre Trennung bekannt. Die Beziehung, aus der zahlreiche Erinnerungen und musikalische Liebeserklärungen hervorgingen, findet ihr Ende.

Dragana Mirkovic, die mit ihrer kraftvollen Stimme und ihren emotionalen Hits viele Herzen berührte, widmete einmal ein ganz besonderes Lied Toni, mit dem sie über zwei Jahrzehnte das Leben teilte. „Besonders lieb ist mir das Lied ‚Sama‘, das war die Wende in meinem Leben – das Jahr 2000, als ich nach Österreich ging und heiratete. Diese Melodie ist mir sehr ans Herz gewachsen. Natürlich habe ich das Lied ‚Jedini‘ meinem Ehemann zum zehnjährigen Jubiläum gewidmet, und in diesem Video treten zum letzten Mal unsere Kinder Marko und Manuela auf, eine Erinnerung für die Familie wegen des Vaters“, verriet die Sängerin einst in einem Interview.

Die Tragik versteckt sich hinter den liebevollen Versen (auf Deutsch übersetzt):

Du hast mir den ersten Kuss gegeben

Du warst immer in meinem Herzen

Mit dir verirre ich mich nie

Du bist mein Leben

Mit dir fliege ich ohne Flügel

Deine bin ich immer gewesen

Dir habe ich alles gegeben

Für dich alles gespart

Trennung bestätigt

Am gestrigen Abend hat Dragana ihre Trennung offiziell bestätigt. „Mit großer Traurigkeit muss ich euch darüber informieren, dass ich die Scheidung eingereicht habe“, teilte sie mit und erklärte weiter: „Seit einer längeren Zeit ist meine Beziehung zu Toni nicht mehr das, was sie einmal war, und in den letzten drei Jahren führten wir praktisch getrennte Leben und wohnten nicht mehr unter demselben Dach. Trotz aller unüberbrückbaren Differenzen habe ich im Interesse meiner Familie – und weil ich so erzogen wurde – alles versucht, um unsere einstige Gemeinschaft zu retten. Doch mit der Zeit wurde die Kluft immer größer, und ich erkannte, dass wir unseren Liebsten größeren Schaden zufügen, indem wir krampfhaft an etwas festhalten, das längst nicht mehr funktioniert, als indem wir unserem Ehekapitel ein Ende setzen. Ich bleibe meinen Prinzipien und meiner Lebensweise treu, ebenso wie meiner Familie und meinem Publikum. Und Toni gegenüber werde ich immer Respekt hegen, als Vater meiner Kinder und jemand, mit dem ich viele schöne Jahre verbracht habe“, äußerte die Künstlerin, die die Medien um Verständnis bat.