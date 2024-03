Traumpaar Dragana & Toni lassen sich scheiden: Wer bekommt das Schloss?

Nach einem Vierteljahrhundert des gemeinsamen Lebens haben die Musikikone Dragana Mirkovic und ihr Ehemann Toni Bijelic beschlossen, ihre Ehe zu beenden. Ein Schritt, der sowohl unter Fans als auch in der Öffentlichkeit für reichlich Gesprächsstoff sorgt. Die Balkan-Pop-Diva, die auch auf den Listen der reichsten Celebrities der Region zu finden ist, und ihr Noch-Ehemann sollen bereits seit drei Jahren nicht mehr zusammen leben.

Imperium in Aufteilung

Dragana Mirkovic, bekannt für ihr geschäftliches Talent neben der Musikbühne, hat ein Vermögen, das von der Website „Net Worth Celebrities“ auf etwa 100 Millionen Dollar (ungefähr 91,3 Millionen Euro) geschätzt wird. Sie steht an der Spitze einer Fernsehanstalt und führt gemeinsam mit Bijelic ein Unternehmen für den Handel mit Luxusfahrzeugen, das auch unter ihren musikalischen Kollegen beliebte Kundschaft zählt. Ihr beider Name steht ebenso auf zahlreichen Immobilien sowohl in Österreich als auch auf dem Balkan. Toni, so wird gemunkelt, hat entschieden, nach der Trennung den imposanten Familiensitz der Sängerin zu überlassen. Schloss Ebenfurth, fasziniert mit einem zeitgemäßen Interieur und Exterieur, das Besucher regelrecht ins Staunen versetzt. Die große Residenz, die das Paar sein Eigen nannte, liegt unweit dieses Anwesens.

DMSAT-Basis des Erfolgs

Erinnert sei an das Jahr 2005, als das Paar in Pozarevac den Grundstein für ihr Medienunternehmen DMSAT legte und damit eine Kabel- und Satellitenfernsehanstalt ins Leben rief. Ein Erfolg, der bis heute nachwirkt und das Vermögen der Sängerin maßgeblich mitaufbaute. Die Nachricht von der Scheidung mag für viele unerwartet kommen, doch sie steht beispielhaft für das Leben vieler prominenter Paare, bei denen sich beruflicher Erfolg und private Herausforderungen oft untrennbar miteinander verweben.