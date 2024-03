Schock in der Musikszene: Dragana Mirkovic lässt sich scheiden!

Ein neues Kapitel für Dragana Mirković: Trennung nach zwei Jahrzehnten. Die Musikszene blickt mit gemischten Gefühlen auf eine persönliche Bekanntmachung der Musik-Ikone Dragana Mirković. Nach 24 Jahren ehelicher Gemeinschaft, hat die Künstlerin den Schritt gewagt und offiziell das Ende ihrer Ehe mit Toni Bijelić eingeleitet. Diese Nachricht gab sie in einem bewegenden Statement, das hier auszugsweise wiedergegeben wird, bekannt.

Eine Ära geht zu Ende

In einer von Sorge geprägten Mitteilung wendet sich Dragana direkt an die Öffentlichkeit: „Als jemand, dessen Lebensgrundlage Ehrlichkeit ist, fühle ich mich moralisch verpflichtet, mich heute an die breite Öffentlichkeit zu wenden.“ Mit schwerem Herzen teilt sie ihre Entscheidung für die Scheidung mit. Sie beschreibt eine schleichende Entfremdung von Toni, mit dem sie die vergangenen drei Jahre sogar getrennt lebte.

Das Bemühen um Versöhnung

Trotz der unüberbrückbaren Differenzen schildert Mirković, dass sie um den Erhalt ihrer Beziehung gekämpft hat und sich dabei stets auf das Wohlergehen ihrer Familie konzentrierte. „Mit der Zeit wurde der Graben zwischen uns jedoch immer größer“, so Mirković, „und ich erkannte, dass es schädlicher für unsere Liebsten ist, in einer nicht funktionierenden Beziehung zu verharren, als einen Schlussstrich unter unsere Ehe zu ziehen.“

Respekt und Wertschätzung bleiben

In der Erklärung hebt die Sängerin hervor, dass sie ihren Prinzipien und ihrer Lebensweise treu bleibt, was auch ihre Hingabe zur Familie und ihrem Publikum einschließt. Des Weiteren wird die fortwährende Achtung gegenüber Toni Bijelić betont, den sie als Vater ihrer Kinder und als Teil vieler schöner gemeinsamer Jahre schätzt.

Mirković appelliert an die Medien, die Privatsphäre ihrer Familie zu respektieren und betont die Schwere des Moments, der nicht durch zusätzliche Medienspekulationen belastet werden sollte. Sie schließt mit dem Ausdruck von Hoffnung, dass sie sich das nächste Mal mit positiveren Nachrichten melden wird, und dankt im Voraus für das Verständnis aller.