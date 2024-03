Schlägerei nach Österreich-Match: 4 Männer im Spital (FOTOS+VIDEO)

Nach dem Abpfiff des Fußballspiels zwischen Österreich und der Türkei wandelten sich Jubel und Enttäuschung in Gewalt. Ein Großaufgebot der Polizei wurde notwendig, als am Praterstern eine brutale Massenschlägerei ausbrach. Rund 17 Beteiligte prügelten sich, und das Ausmaß der Verletzungen führte vier Männer ins Spital.

Die Freude über den Sieg der österreichischen Nationalmannschaft fand am Dienstagabend ein jähes Ende, als friedliche Feierlichkeiten am Wiener Praterstern in Gewalt umschlugen. Gegen 22.55 Uhr, kurz nach dem Ländermatch Österreich gegen die Türkei, wurden Schläge statt Glückwünsche ausgetauscht.

Verletzte und Krankenhausaufenthalte

Die herbeigerufene Polizei fand bei ihrem Eintreffen einen 22-jährigen Mann mit einer blutenden Kopfwunde auf dem Pflaster. Ein weiterer, 32 Jahre alt, beklagte Gesichtsverletzungen infolge eines Pfeffersprayangriffs. Insgesamt zählte man fünf Verletzte; vier davon bedurften einer sofortigen medizinischen Versorgung im Spital. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und weiteren Verwickelten laufen auf Hochtouren.

Ruhiger Reumannplatz

Doch während die Fäuste am Praterstern flogen, blieb es an einem anderen bekannten Wiener Fan-Treffpunkt, dem Reumannplatz, überraschend ruhig. Die polizeiliche Präsenz sowie Zeugenaussagen bestätigen, dass trotz des erhöhten Fan-Aufkommens nach dem Spiel alles friedlich verlief.

Abschließend fasst die Polizei die Ereignisse zusammen und betont, dass solche Gewaltausbrüche nicht toleriert werden. Sie stehen in starkem Kontrast zum Geist des Sports und der Fairness, welche die Fußballgemeinschaft zu verkörpern versucht. Weitere Details zu den Tätern und dem Auslöser der Schlägerei werden folgen, sobald sie durch die Polizeiarbeit festgestellt wurden.