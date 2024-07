Schlägerei: Obdachloser mit Messer attackiert

In einer schockierenden Nachtattacke in Wien wurden zwei Obdachlose in eine gewaltsame Auseinandersetzung verwickelt, die lebensbedrohliche Folgen hatte.

Augenzeugenberichte und Polizeieinsatz

Am Montag kurz vor Mitternacht wurden die friedlichen Grünflächen des Parks zum Schauplatz einer brutalen Konfrontation. Nach anfänglichem Wortgefecht und Handgemenge zückte einer der Kontrahenten ein Messer und fügte seinem Gegenüber lebenskritische Verletzungen zu. Trotz sofort eingeleiteter Erster-Hilfe durch Augenzeugen und eine umgehende Alarmierung der Rettungsdienste, schwebte das Opfer, ein 53-jähriger Mann, zeitweilig in Lebensgefahr.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter ein, der als etwa 50 bis 70 Jahre alter Mann mit weißem Haar und Bart beschrieben wird. Bekleidet war der Verdächtige mit einem weißen Hemd und einer beigen Hose. Bislang blieb die Suche nach dem Angreifer jedoch ohne Erfolg.

[crp box="1" limit="3" heading="1" offset="0"]

Zustand des Opfers stabilisiert

Das Krankenhauspersonal setzte alles daran, das Leben des Schwerverletzten zu retten. Wie die Polizeisprecherin Julia Schick mitteilte, ist der Zustand des Opfers mittlerweile stabil, und es besteht keine Lebensgefahr mehr. Die Behörden appellieren an die Öffentlichkeit, sachdienliche Hinweise zu liefern, die zur Ergreifung des Flüchtigen beitragen könnten.