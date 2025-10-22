Schlauer surfen: ChatGPT wird zum Browser

OpenAI mischt den Browsermarkt auf: Mit ChatGPT Atlas kommt ein Webbrowser, der durch Sprachsteuerung und KI-Integration die Art, wie wir im Internet navigieren, neu definieren könnte.

KI-Chatbots haben sich fest im Alltag vieler Menschen etabliert, wobei ChatGPT von OpenAI besonders hervorsticht. Zahlreiche Nutzer verwenden diese Technologie inzwischen mehrmals täglich als Alternative zu herkömmlichen Suchmaschinen. Der entscheidende Vorteil liegt in der Fähigkeit der Bots, maßgeschneiderte Antworten zu liefern, die Informationen aus verschiedenen Webseiten zusammenfassen – eine Funktion, die Google und anderen Suchanbietern zunehmend Konkurrenz macht.

OpenAI geht nun einen bedeutenden Schritt weiter und präsentiert mit ChatGPT Atlas einen eigenen Webbrowser. Dieser könnte sich zu einer ernstzunehmenden Alternative für etablierte Anbieter wie Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge und Brave entwickeln. Der neue Browser will mit der nahtlosen Integration des bereits weitverbreiteten Chatbots sowie einem speziellen Agenten-Assistenten überzeugen.

Laut verfügbaren Informationen plant OpenAI einen Browser, der deutlich selbständiger agiert und Chatbot-Funktionen direkt in die Browseroberfläche integriert. Die Startseite von ChatGPT Atlas vereint das bekannte Interface des Chatbots mit der Möglichkeit, URLs einzugeben. Das Erscheinungsbild erinnert dabei stark an Google – mit einem zentralen Suchfeld, einer Adressleiste am oberen Rand und Platz für individuelle Verknüpfungen im unteren Bereich.

Sprachgesteuerte Navigation

Der wesentliche Unterschied zu herkömmlichen Browsern besteht in der Steuerung durch natürliche Sprache – ein Merkmal, das ChatGPT Atlas vom Chatbot übernimmt. Im Gegensatz dazu erfordern Suchanfragen bei Google und ähnlichen Diensten ein gewisses Gespür für effektive Begriffskombinationen. Zusätzlich soll jede Webseite mit einer „Ask ChatGPT“-Funktion ausgestattet sein, die Inhalte kompakt und übersichtlich zusammenfasst.

Darüber hinaus soll ChatGPT Atlas Routineaufgaben wie das Ausfüllen von Formularen übernehmen können. Die Browserdaten werden im KI-Modell gespeichert, wodurch eine fortlaufende Personalisierung bei regelmäßiger Nutzung möglich wird. Bei Suchanfragen haben Anwender die Wahl zwischen klassischen Ergebnislisten und direkten KI-Zusammenfassungen.

Agent-Technologie

Besonders betont OpenAI in seiner Präsentation den „Agent Mode“. Diese Funktion bleibt zunächst Premium-Nutzern vorbehalten, verspricht jedoch umfassende Unterstützung durch aktive Übernahme der Browsersteuerung. Die KI kann beispielsweise nicht nur Flüge suchen, sondern gleichzeitig Hotelvergleiche durchführen. Nutzer können dem KI-Agenten während dieser Prozesse in Echtzeit über ChatGPT Atlas bei der Arbeit zusehen.

Der neue Browser steht bereits für macOS-Nutzer zum Download bereit. Versionen für Windows, Android und iOS sollen in Kürze folgen. Da ChatGPT Atlas ironischerweise auf Chromium (Open-Source-Browser-Basis) – der gleichen Technologie wie Google Chrome – basiert, lassen sich bestehende Erweiterungen problemlos übertragen.

OpenAI räumt allerdings ein, dass derzeit noch Sicherheitsrisiken bestehen, die die KI anfällig für Manipulationen durch präparierte Webseiten machen könnten.