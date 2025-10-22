Belgrad unter Schock: Flammen und Festnahme am Parlamentsplatz

Schüsse, Flammen und ein Verletzter – der Platz vor dem Belgrader Parlament wurde zum Schauplatz eines rätselhaften Vorfalls, dessen Hintergründe im Dunkeln liegen.

Mysteriöser Zwischenfall

Ein rätselhafter Vorfall erschütterte am Mittwoch das Zentrum der serbischen Hauptstadt. Vor dem Parlamentsgebäude in Belgrad fielen mehrere Schüsse, während gleichzeitig ein Zelt in Flammen aufging. Bei dem Zwischenfall wurde eine Person verletzt, die Umstände bleiben jedoch vorerst im Dunkeln.

Augenzeugenberichten zufolge näherten sich bewaffnete Sicherheitskräfte einem größeren Zelt auf dem Vorplatz des Parlaments, woraufhin Schüsse zu hören waren und kurz darauf Feuer ausbrach. Das betroffene Zelt gehört nach Medienberichten zu mehreren Zelten, die Anhänger des serbischen Staatspräsidenten Aleksandar Vucic im Laufe dieses Jahres als Gegenreaktion zu regierungskritischen Demonstrationen errichtet hatten.

Verletzte Person

Wie der Fernsehsender N1 TV (serbischer Nachrichtensender) berichtet, erlitt ein 57-jähriger Mann eine Schussverletzung. Er befinde sich in stabilem Zustand. In sozialen Medien kursiert ein Video, das einen Mann mit hinter dem Rücken gefesselten Händen zeigt, der von Polizisten umstellt am Boden liegt. Die Behörden nahmen eine Person in Gewahrsam.

Ungeklärte Umstände

Wer für die Schüsse verantwortlich ist und wie das Feuer entstand, konnte bislang nicht geklärt werden. Die Belgrader Polizei verweigerte jegliche Stellungnahme zu dem Vorfall.

Der Nachrichtenagentur Reuters gelang es, anhand von Videoaufnahmen den Ort des Geschehens zu verifizieren.