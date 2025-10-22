Forscher entdeckt „außerirdische” Spuren in menschlicher DNA

Mysteriöse DNA-Sequenzen in elf Familien lassen einen US-Forscher aufhorchen. Die genetischen Fragmente passen zu keinem Elternteil – und werfen spektakuläre Fragen auf.

Ein US-amerikanischer Forscher hat bei der Untersuchung menschlicher DNA auf ein ungewöhnliches Phänomen gestoßen. Max Rempel, der seit Jahren das menschliche Erbgut erforscht, analysierte im Rahmen des 1000-Genome-Projekts genetisches Material von 580 Familien. Bei seiner Arbeit entdeckte er ein bemerkenswertes Muster: In manchen Familien trugen Kinder DNA-Sequenzen, die sich keinem der Elternteile zuordnen ließen. In seiner Studie hält Rempel fest: „Meine Untersuchung (…) identifizierte elf Familien, in denen die Kinder große DNA Abschnitte enthalten, die zu keinem Elternteil passt.“

Die Forschungsarbeit dokumentiert insgesamt 348 genetische Varianten ohne nachweisbare Herkunft. Rempel zieht daraus den Schluss, dass diese DNA-Fragmente außerirdischen Ursprungs sein könnten. Seine Hypothese geht so weit, dass er eine gezielte Einbringung dieser genetischen Elemente durch Außerirdische vermutet. „Es gibt keinen bekannten biologischen Mechanismus oder technischen Fehler, der eine solche Veränderung hervorrufen könnte“, führt der Wissenschaftler aus.

Allerdings fehlt seiner These eine empirische Grundlage, da keine Vergleichsproben außerirdischer DNA existieren. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang eine Entdeckung japanischer Forscher der Universität Hokkaido aus dem Jahr 2022: Sie wiesen sämtliche fünf DNA-Bausteine in Meteoriten nach, was belegt, dass die Grundelemente des Erbguts auch im Weltall vorkommen.

Zeitliche Eingrenzung

Ein auffälliges Detail der Studie ist die zeitliche Eingrenzung: Alle Personen mit den fraglichen DNA-Abschnitten wurden vor 1990 geboren. Rempel interpretiert dies als „starken Beweis für eine außerirdische genetische Manipulation“. Der Forscher stellt zudem die Vermutung auf, dass die unbekannten genetischen Elemente vermehrt bei Menschen mit Autismus, ADHS oder Asperger-Syndrom (Entwicklungsstörungen) auftreten könnten, betont jedoch den spekulativen Charakter dieser Annahme.

Weiterhin äußert er die Hypothese, dass Träger dieser DNA-Sequenzen möglicherweise telepathische Fähigkeiten entwickeln könnten.

Genetische Transformation

In einem Gespräch mit der Daily Mail äußerte Rempel die Vermutung, die Menschheit befinde sich möglicherweise in einer Phase genetischer Transformation. Besonders aufschlussreich waren seine Untersuchungen an Personen, die von angeblichen Entführungen durch Außerirdische berichteten. Auch bei diesen Probanden stellte er ungewöhnliche Abweichungen im Erbgut fest.

Seine daraus abgeleitete These: Menschen könnten eine genetische Mischung aus irdischem und außerirdischem Erbgut darstellen.

Solange jedoch keine authentischen außerirdischen Vergleichsproben zur Verfügung stehen, bleibt diese Theorie wissenschaftlich nicht verifizierbar.